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Минные поля – самое большое препятствие для контрнаступления – Залужный

Дмитрий Видоменко
16 июля 2023, 07:49 обновлено 16 июля, 08:02
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Украина просит Запад больше инженерной техники для разминирования, сообщают представители украинского военного комадования.
Залужный, мины
Генерал Залужный отметил, что ВСУ требуются специальные установки дистанционного разминирования / коллаж Главред, фото УНИАН

Созданные русскими оккупантами плотные минные поля общей длиной от 5 до 16 километров заставили украинских военных изменить стратегию контрнаступления. Вместо того, чтобы прорываться на боевых машинах пехоты и танках, подразделения украинских воинов теперь продвигаются вперед по большей части пешком. Об этом, в частности, заявил в интервью американскому изданию Washington Post главком ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, проблема с минными полями особенно острая вдоль южной линии фронта в Запорожской области.

"Танком с какой-то броней уже ничего не поделаешь, потому что минное поле слишком глубокое, и рано или поздно техника остановится, а после этого будет уничтожена концентрированным огнем", – сказал Залужный.

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Генерал отметил, что ВСУ требуются специальные установки дистанционного разминирования – по типу американских M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC).

"Минные поля – одна из проблем, которая, безусловно, влияет на темпы наступления. Это проблема, которую мы видим. Можно ли ее решить быстрее? Можно было. Как ее можно было бы решить? Генерал Милли знает. Другой вопрос, может ли он в этом помочь? Я не знаю", – сказал Залужный.

Главкому ВСУ вторит и руководитель Министерства обороны Украины Алексей Резников.

"Мы готовились, но россияне также готовились. Они понимают, что инженерная техника сейчас решает ключевую проблему и меняет правила игры, поэтому хотят уничтожить ее первой. Я направил еще одно письмо всем нашим партнерам, чтобы они сейчас сосредоточились на этом", – резюмировал он.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно в Пентагоне оценили прогресс контрнаступления ВСУ. Сейчас началась срединная фаза контрнаступления защитников Украины. Бойцы ВСУ пытаются найти слабые места в обороне российских оккупантов, заявил заместитель руководителя Пентагона США по политическим вопросам Колин Каль.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о контраступлении ВСУ. По его словам, несмотря на небыстрое продвижение, инициатива на фронте - у Сил обороны Украины, которые продвигаются вперед.

"Что касается контрнаступления. Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас. Наступление не быстрое, это факт. Но, тем не менее, мы идем вперед, а не движемся назад, как русские. Поэтому я вижу в этом позитив", - сказал Зеленский во время совместной с президентом Чехии Петром Павелом пресс-конференции в Праге.

Как отметил советник Мариупольского градоначальника Петр Андрющенко, защитники Мариуполя могут принять участие в контрнаступлении. Герои обороны Азовстали неслучайно вернулись домой именно в момент контрнаступательной операции ВСУ, считает Андрющенко.

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