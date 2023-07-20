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"Ракеты государства-зла не сильнее нашей воли": Зеленский - о ночном обстреле

Ангелина Подвысоцкая
20 июля 2023, 12:03 обновлено 20 июля, 12:28
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Президент Украины прокомментировал ночной ракетный удар по Одессе и Николаеву, где в результате обстрела пострадали и погибли люди.
Владимир Зеленский, ракетный удар
Зеленский прокомментировал ракетный обстрел Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Российские оккупанты ночью 20 июля атаковали Одессу и Николаев. Российские ракеты убили и ранили людей. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку и назвал Россию государством-злом. Об этом говорится в его Telegram-канале.

"Одесса. Николаев. Российские террористы продолжают свои попытки разрушить жизнь нашей страны. К сожалению, есть раненые, есть погибшие... Мои соболезнования родным и близким! Но нет у государства-зла ракет, которые были бы сильнее, чем наша воля сохранить жизнь, поддержать друг друга и одержать победу", - написал Зеленский.

Он добавил, что Украина выстоит против ударов "российского зла". Он также поблагодарил всех, кто причастен к защите и восстановлению государства.

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"Я благодарю всех, кто защищает наши города, наших людей, наше небо! Спасибо всем нашим воинам, спасателям, врачам, местным властям, волонтерам... всем, кто вовлечен в ликвидацию последствий российского террора! Спасибо сотрудникам портов, которые делают все, чтобы сохранить нашу инфраструктуру! Строителям и ремонтным бригадам, которые помогают людям восстановить нормальные условия жизни", - написал Зеленский.

Ракетный удар по Украине 20 июля

Утром 20 июля стало известно о том, что РФ ударила по Одессе противокорабельными ракетами. В результате российской атаки в центре Одессы вспыхнул пожар на площади 300 квадратных метров. Есть разрушения.

Впоследствии в Николаеве прогремели мощные взрывы. По одному из адресов образовалась огромная воронка возле трехэтажного жилого дома. Пожар очень серьезный, вокруг много поврежденных домов.

  • Ракетный удар по Николаеву
    Ракетный удар по Николаеву Фото: фото: t.me/senkevichonline
  • Ракетный удар по Николаеву
    Ракетный удар по Николаеву Фото: фото: t.me/senkevichonline
  • Ракетный удар по Николаеву
    Ракетный удар по Николаеву Фото: фото: t.me/senkevichonline
  • Ракетный удар по Николаеву
    Ракетный удар по Николаеву Фото: фото: t.me/senkevichonline
  • Ракетный удар по Николаеву
    Ракетный удар по Николаеву Фото: фото: t.me/senkevichonline
  • Ракетный удар по Николаеву
    Ракетный удар по Николаеву Фото: t.me/senkevichonline, Нацполиция
  • Ракетный удар по Николаеву
    Ракетный удар по Николаеву Фото: t.me/senkevichonline, Нацполиция
  • Ракетный удар по Николаеву
    Ракетный удар по Николаеву Фото: t.me/senkevichonline, Нацполиция
  • Ракетный удар по Николаеву
    Ракетный удар по Николаеву Фото: t.me/senkevichonline, Нацполиция
  • Ракетный удар по Николаеву
    Ракетный удар по Николаеву Фото: t.me/senkevichonline, Нацполиция
  • Ракетный удар по Николаеву
    Ракетный удар по Николаеву Фото: t.me/senkevichonline, Нацполиция
  • Ракетный удар по Николаеву
    Ракетный удар по Николаеву Фото: t.me/senkevichonline, Нацполиция
  • Ракетный удар по Николаеву
    Ракетный удар по Николаеву Фото: t.me/senkevichonline, Нацполиция

Во время массированной атаки по Украине на четверг, 20 июля, добавился еще один тип ракет. Теперь россияне используют комбинированные атаки. Новый тип ракет - это фактически тот же "Калибр", только он запускается с наземной пусковой установки, сообщил Игнат.

Другие новости:

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