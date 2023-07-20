"Ракеты государства-зла не сильнее нашей воли": Зеленский - о ночном обстреле

Президент Украины прокомментировал ночной ракетный удар по Одессе и Николаеву, где в результате обстрела пострадали и погибли люди.

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Зеленский прокомментировал ракетный обстрел Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Российские оккупанты ночью 20 июля атаковали Одессу и Николаев. Российские ракеты убили и ранили людей. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку и назвал Россию государством-злом. Об этом говорится в его Telegram-канале.

"Одесса. Николаев. Российские террористы продолжают свои попытки разрушить жизнь нашей страны. К сожалению, есть раненые, есть погибшие... Мои соболезнования родным и близким! Но нет у государства-зла ракет, которые были бы сильнее, чем наша воля сохранить жизнь, поддержать друг друга и одержать победу", - написал Зеленский.

Он добавил, что Украина выстоит против ударов "российского зла". Он также поблагодарил всех, кто причастен к защите и восстановлению государства.

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"Я благодарю всех, кто защищает наши города, наших людей, наше небо! Спасибо всем нашим воинам, спасателям, врачам, местным властям, волонтерам... всем, кто вовлечен в ликвидацию последствий российского террора! Спасибо сотрудникам портов, которые делают все, чтобы сохранить нашу инфраструктуру! Строителям и ремонтным бригадам, которые помогают людям восстановить нормальные условия жизни", - написал Зеленский.

Ракетный удар по Украине 20 июля

Утром 20 июля стало известно о том, что РФ ударила по Одессе противокорабельными ракетами. В результате российской атаки в центре Одессы вспыхнул пожар на площади 300 квадратных метров. Есть разрушения.

Впоследствии в Николаеве прогремели мощные взрывы. По одному из адресов образовалась огромная воронка возле трехэтажного жилого дома. Пожар очень серьезный, вокруг много поврежденных домов.

Во время массированной атаки по Украине на четверг, 20 июля, добавился еще один тип ракет. Теперь россияне используют комбинированные атаки. Новый тип ракет - это фактически тот же "Калибр", только он запускается с наземной пусковой установки, сообщил Игнат.

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