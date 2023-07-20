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Юсов рассказал, как в Кремле все рвали и метали после удара по Крымскому мосту

Алина Дембицкая
20 июля 2023, 18:24 обновлено 20 июля, 18:24
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Представитель ГУР отметил, что взрывы на Крымском мосту произошли не впервые и не в последний раз.
Андрей Юсов, Крымский мост
В ГУР рассказали о реакции Кремля на взрывы на Крымском мосту / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Telegram

Для российского диктатора Владимира Путина вторая атака на Крымский мост стала очень мучительной. Именно поэтому глава Кремля сделал то, что делает очень редко – вышел на публику с заявлением. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала Freedom.

"После взрыва на Крымском мосту в Кремле все рвали и метали, посыпали голову пеплом. Искали крайних", - рассказал Юсов.

Представитель ГУР утверждает, что дополнительные меры безопасности, такие как ПВО и водолазы, не были эффективными для защиты этой конструкции. Он подчеркнул, что взрывы на мосту произошли не впервые и не в последний раз.

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"Если говорить аналогиями из известных сказок, то Кощеева смерть – в яйце. Видимо этот мост и есть то самое яйцо, которым очень больно ударили во время последних событий", - отметил Юсов.

Также представитель ГУР высказал свое личное мнение о том, что во время взрывов на мосту якобы погибли люди.

"Ежедневно оккупанты и их правящий режим совершают теракты, массовые нападения и ракетные удары на украинские города, мирную инфраструктуру и мирных граждан. И это – целенаправленные удары по гражданским объектам и военные преступления. Именно поэтому Украина защищает свою территорию и проводит деоккупацию, чтобы защитить гражданское население и выгнать убийц и оккупантов", - говорит Юсов.

Он подчеркнул, что то, что делают украинские силы безопасности и обороны и то, что происходит на оккупированных территориях – это последствия преступлений и решение Путина о полномасштабном вторжении.

Удар по Крымскому мосту

Как сообщал Главред, ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы и упал пролет. "Глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение – произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

В СМИ отмечали, что атака на Крымский мост является спецоперацией СБУ и ВМС Украины. Любимый мост Путина якобы атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать.

Военный эксперт, журналис и спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 гг. Владислав Селезнев рассказал, как атака на Крымский мост повлияет на логистику оккупантов. По его словам, взрывы на Керченском мосту никак не повлияют на поставки российской оккупационной группировки, действующей на юге Запорожской и Херсонской областей.

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