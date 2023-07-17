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"Крым – это часть Украины": в Пентагоне отреагировали на подрыв Крымского моста

Алина Дембицкая
17 июля 2023, 23:58 обновлено 17 июля, 23:58
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Представительница Пентагона отметила, что "не может подтвердить заявления с обеих сторон" относительно причастности к взрывам на Крымском мосту.
Крымский мост, США
В Пентагоне отреагировали на подрыв Крымского моста / Коллаж: Главред, фото: Twitter, ОП

В Минобороны США прокомментировали подрыв Крымского моста, который произошел утром 17 июля. Там заверили, что Соединенные Штаты не могут подтвердить причастность Украины или любой другой стороны к последним взрывам на Крымском мосту.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление на брифинге сделала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Представительница Пентагона отметила, что "не может подтвердить заявления с обеих сторон" относительно причастности к взрывам на Крымском мосту, но подчеркнула, что "Крым – это часть Украины".

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"Право говорить о своих операциях оставим за украинцами... Могу лишь выразить общее наблюдение: Украине решать, как она ведет эту войну, защищая свою территорию, свой народ, свою свободу", - отметила Сингх.

Атака по Крымскому мосту

Как сообщал Главред, ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы и упал пролет. "Глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение – произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

В СМИ отмечают, что атака на Крымский мост является спецоперацией СБУ и ВМС Украины. Любимый мост Путина якобы атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать.

Президент РФ Владимир Путин цинично заявил, что его страна вроде бы не использует Крымский мост для перевозки военных и их техники для войны в Украине. В то же время, диктатор заявил, что Министерство обороны России уже готовит ответ и пригрозил украинцам.

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