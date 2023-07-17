Россия в истерике отзывает гарантии безопасности в Черном море, зерновая сделка прекращена

РФ выступает против дальнейшего продления соглашения и проинформировала об этом турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН.

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Россия отказывается продлевать зерновую сделку / Коллаж Главред, фото pixabay

В России заявили, что "отзывают" гарантии безопасности судоходства в Черном море. Как говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны-агрессора, РФ выходит из Совместного координационного центра в Стамбуле из-за прекращения "зернового соглашения".

В РФ заявляют, что якобы Запад не выполняет "обещанных договоренностей" в части экспорта российского аммиака, а также не переподключает "Россельхозбанк" к системе SWIFT.

В стране-агрессоре также придумали, что украинское продовольствие якобы вывозится не в нуждающиеся страны, а в государства с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС.

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Так, Россия выступает против дальнейшего продления соглашения и проинформировала об этом турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН.

"Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование СКЦ в Стамбуле. Без участия России "черноморская инициатива" прекращает свое функционирование с 18 июля", - сказано в заявлении.

При этом в России допускают возобновление "зернового коридора".

"Если же в западных столицах реально дорожат "черноморской инициативой", то пусть серьезно задумаются над выполнением своих обязательств и реальным изъятием из-под санкций российских удобрений и продовольствия. Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть восстановление "сделки", - добавляют в МИД страны-агрессора.

Что известно о зерновом соглашении

22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" и создание безопасных маршрутов.

Прекращение зернового соглашения - что известно

17 июля пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновому договору" фактически прекращены.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы соглашение продолжалось. Он планирует обсудить инициативу на встрече с диктатором в августе.

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