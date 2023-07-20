Как атака на Крымский мост повлияет на логистику оккупантов - прогноз эксперта

Военная техника РФ по-прежнему будет идти транзитом через Крым, после чего попадет на юг Херсонской и Запорожской областей.

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Владислав Селезнев рассказал, как атака на Крымский мост повлияет на логистику армии РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/vladislav.seleznev.94, Telegram

Взрывы на Керченском мосту никак не повлияют на снабжение российской оккупационной группировки, которая действует на юге Запорожской и Херсонской областей. Об этом в интервью Главреду сказал военный эксперт, журналист и спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 гг. Владислав Селезнев.

По его словам, железнодорожная часть Крымского моста не повреждена – все эшелоны с военной техникой двигаются без остановок.

"Мы должны четко понимать: несмотря на заявление Путина, который сказал, что Керченский мост – объект, путем которого перемещаются якобы только гражданские лица, в Сети распространяется масса видеозаписей, которые указывают на совершенно иную картину. Сразу после восстановления автомобильной части моста, в Интернете появилось видео очередного военного эшелона, который перемещался с бронетехникой во временно оккупированный Крым", - сказал Селезнев.

По его словам, военная техника российских войск по-прежнему будет идти транзитом через Крым, после чего попадет на юг Херсонской и Запорожской областей, где ее будут активно применять в рамках боевых действий.

"Однако есть и хорошие новости. В Крыму работают украинские партизаны. Они внимательно следят за перемещением вражеских сил и средств, а когда появляются условия и возможности, подрывают пути железнодорожного сообщения. Партизаны своими усилиями усложняют и замедляют снабжение российских войск. Россияне нервно реагируют на подобные операции и стремительно пытаются предпринять все усилия для того, чтобы восстановить железнодорожное сообщение", - добавил военный эксперт.

Селезнев объяснил, что противостояние России и Украины - это война ресурсов. И та сторона, которая смогла быстрее воспользоваться своими возможностями в конкретный и нужный момент, добивается успеха.

"Поэтому россияне пытаются обеспечить стабильные поставки всех военных грузов через Крымский мост. Эстакада для россиян вдвойне важна, потому что снабжение по железной дороге через юг Донецкой и Запорожской областей полноценно не работает из-за огневого контроля ж/д участка между Волновахой и Мелитополем со стороны ВСУ", - сказал он.

"Таким образом, россияне сосредоточены на обеспечении своей группировки на оккупированном юге Украины по железнодорожной ветке Крымского моста. Там от Джанкоя уже идет развилка – в направлениях юга Херсонской или Запорожской областей", - резюмировал Селезнев.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Смотрите видео интервью Владислава Селезнева Главреду:

Взрывы на Крымском мосту

Ночью 17 июля на Крымском мосту снова прогремели взрывы. Позже в Сети опубликовали первые кадры после взрывов на Крымском мосту.

В Службе безопасности Украины намекнули, что имеют отношение ко взрывам на Крымском мосту, которые прогремели в ночь на 17 июля.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что Крымский мост снова будет атакован. И следующей целью, вероятно, станет железнодорожная часть моста. Если это произойдет, то будет нанесен серьезный удар по снабжению российских оккупационных войск.

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что в ответ на подрыв Крымского моста российские оккупанты могут увеличить количество массированных ракетных обстрелов территории Украины.Кроме того, РФ также может пытаться наступать на некоторым направлениям на фронте и увеличить количество ударов по приграничным территориям.

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