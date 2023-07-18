"Армия РФ помрет с голоду": Жданов предрек новые атаки на Крымский мост

Если будет разрушена железнодорожная часть Крымского моста, временно оккупированный полуостров "становится полностью запечатанным".

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Олег Жданов считает, что атаки на Крымский мост будут продолжаться / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Telegram

Крымский мост снова будет атакован. И следующей целью, вероятно, станет железнодорожная часть моста. Если это произойдет, то будет нанесен серьезный удар по снабжению российских оккупационных войск. Такой прогноз в интервью Главреду озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Тогда 49-ая армия РФ помрет с голоду: она сядет на голодный паек в боеприпасах, топливе, продовольствии и личном составе. Это связано с тем, что ближайшая железнодорожная ветка проходит через Волноваху на Мелитополь, а мы легко достаем железную дорогу в Волновахе. Как россияне ни старались, они не смогли нас отодвинуть от Угледара, чтобы мы не доставали до Волновахи", - объяснил Жданов.

Если будет разрушена железнодорожная часть Крымского моста, временно оккупированный полуостров "становится полностью запечатанным". Помочь российским войскам поможет лишь переправа, если удастся ее восстановить.

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"Скорее всего, россияне ожидали подобной атаки на мост, потому что буквально накануне сообщалось, что самый большой десантный корабль (БДК), который остался у России в строю, прибыл в Тамань и будет оказывать помощь паромной переправе", - сказал военный эксперт.

Жданов добавил, что паромную переправу Россия уже пыталась запустить в прошлом году – это привело к тому, что образовалась огромная очередь из фур и автобусов. Пока Крымский мост был на ремонте, автобусы и фуры шли на паром.

"То же самое будет и сейчас. И паромом они будут очень долго толкаться. Кроме того, танки паромом не повезешь, боеприпасы – только в очень ограниченном количестве. Это ощутимая проблема для противника, поскольку это очень большие затраты и время", - резюмировал он.

Атака на Крымский мост

Ночью 17 июля на Крымском мосту снова прогремели взрывы. "Глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение – произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

В Сети опубликовали первые кадры после взрывов на Крымском мосту.

Путин приказал срочно собрать совещание из-за атаки на Крымский мост. Российский диктатор поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину на месте организовать работу по проведению ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту.

Российский диктатор Путин цинично заявил, что его страна вроде бы не использует Крымский мост для перевозки военных и их техники для войны в Украине. В то же время, диктатор заявил, что Министерство обороны России уже готовит ответ, и пригрозил украинцам.

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