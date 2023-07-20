УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У Украины есть определенное оружие, которое способно вызывать разрушения - Мусиенко

Алина Дембицкая
20 июля 2023, 22:35 обновлено 20 июля, 22:35
142
Мусиенко подчеркнул, что Крымский мост очень серьезно охраняется, и пройти такую оборону – это сверхсложная задача.
Александр Мусиенко, ВСУ
Мусиенко заявил, что у Украины есть мощное оружие / Коллаж: Главред, 1 ОБрСПН имени Ивана Богуна, facebook.com/musiienkoua

На примере Керченского моста все увидели, что у Украины есть определенное оружие, которое способно доставать и вызывать разрушения. Такое мнение в интервью Главреду высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Как отметил Мусиенко, это оружие может проходить многоэшелонированную оборону врага. Потому что Крымский мост очень серьезно охраняется, и пройти такую оборону – это сверхсложная задача. А тем более еще и попасть и вызвать разрушения.

"То есть мы уже это продемонстрировали. И я думаю, что это – внутренние сигналы, и в Министерство стратегических отраслей промышленности, и ко всем, кто занимается военной политикой и оборонно-промышленной политикой прислушаться к этим словам, сделать выводы и ускорить производство. То есть довести до логического завершения ракетную программу, производство дронов, средств радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, которые будут глушить сигнал вражеских дронов. Иными словами, развить те способности, которые мы пока имеем в задатках, до промышленных масштабов с целью реализации тех задач, о которых говорит главнокомандующий", - подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Удар по Крымскому мосту

Как сообщал Главред, ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы и упал пролет. "Глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение – произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Для российского диктатора Владимира Путина вторая атака на Крымский мост стала очень болезненной. После взрыва на Крымском мосту в Кремле все рвали и метали, посыпали голову пеплом и искали крайних. Об этом поведал представитель ГУР Андрей Юсов.

Военный эксперт, журналис и спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 гг. Владислав Селезнев рассказал, как атака на Крымский мост повлияет на логистику оккупантов. По его словам, взрывы на Керченском мосту никак не повлияют на поставки российской оккупационной группировки, действующей на юге Запорожской и Херсонской областей.

Смотрите полное интервью Александра Мусиенко специально для Главреда:

Больше новостей об ударе по Крымскому мосту:

война в Украине Крымский мост война России и Украины
Реклама

Главное за день

РФ готовится устроить морскую блокаду украинских портов – Белый дом

РФ готовится устроить морскую блокаду украинских портов – Белый дом

23:13 Украина
Китай странно отреагировал на обстрел Россией консульства в Одессе

Китай странно отреагировал на обстрел Россией консульства в Одессе

22:09 Мир
"Атакуем ракетами": в РФ истерика из-за строительства завода Rheinmetall в Украине

"Атакуем ракетами": в РФ истерика из-за строительства завода Rheinmetall в Украине

20:34 Мир
Все главные новости

Последние новости

23:17

"Мистер Z": муж Рианны нацепил на себя военный символ РФ из бриллиантовых танков

23:13

РФ готовится устроить морскую блокаду украинских портов – Белый дом

22:46

"Шантажист": в Литве опозорили Путина из-за угроз в адрес Украины

22:35

У Украины есть определенное оружие, которое способно вызывать разрушения - МусиенкоВидео

22:09

Китай странно отреагировал на обстрел Россией консульства в Одессе

РФ осенью будет атаковать украинскую энергетику, ей нужно затишье на фронте - МусиенкоРФ осенью будет атаковать украинскую энергетику, ей нужно затишье на фронте - Мусиенко
22:06

В Украине обнаружили опасный кофе: может вызвать острое отравление

21:49

Зачем 22 июля возле окна дома оставлять деньги: приметы и строгие запреты

21:07

Как правильно сказать на украинском "не по собі": Авраменко дал ответ

21:00

Барби-стайл: королева Дании Маргрете II шиканула в трендовом розовом наряде

Реклама
20:34

"Атакуем ракетами": в РФ истерика из-за строительства завода Rheinmetall в Украине

20:31

"Взрывное" средство против серьезной проблемы: зачем помидоры посыпать красным перцем

19:54

"Мятеж Пригожина – вершина айсберга": Юсов рассказал о "брожении" в армии РФ

19:43

"Нам не нужна Россия": Украина готова пойти на риск и начать экспорт зерна - Кулеба

19:28

56-летняя Сальма Хайек раскрыла секрет своей "вечной молодости" без ботокса

19:20

Украина выиграет войну в следующем годумнение

19:17

Активная фаза может завершиться к концу 2023-го, есть риск замораживания войны – Фейгин

18:52

Начались проверки мостов в регионах: все критично, но хуже всего пока в Киеве

18:44

Путин требовал отменить санкции, но попал на новые: США наказали РФ за войну в Украине

18:44

Женщина хочет назвать сына странным именем, из-за этого поссорилась даже с сестрой

18:32

Девушка помыла голову Fairy для посуды и показала, что случилось с ее волосами

Реклама
18:24

Юсов рассказал, как в Кремле все рвали и метали после удара по Крымскому мосту

18:24

Крым в огне: гремят взрывы на складе боеприпасов оккупантов

17:52

Женщина показала лайфхак, как сделать так, чтобы дома всегда пахлоВидео

17:41

Гороскоп на август 2023: Ракам - время экономить, Козерогам - действовать

17:26

Ворвется сильное похолодание: Украина "утонет" из-за сильных ливней

17:22

"Будут катастрофические последствия для РФ": Данилов пообещал оккупантам "сюрпризы"

16:59

Как сказать на украинском "пеняй на себя": Авраменко дал колоритный ответ

16:51

Как свадьба меняет людей: муж Дорофеевой кардинально преобразился

16:41

В Украине поднимут пенсии почти на 1500 грн: кто попал в список

16:15

Такой вкуснятины вы еще не пробовали: как сварить рассыпчатую пшенную кашу без горечи

16:14

Реакция будет зеркальной: Украина ответила на угрозы РФ топить корабли

15:58

Когда стрижка принесет деньги: лунный календарь стрижек на август 2023

15:38

Ударили из "Стугны": ВСУ уничтожили известного российского оккупанта-блогера

15:27

У любовницы Путина Алины Кабаевой случилась истерика из-за запрета флага Росиии

15:26

Певец-подкаблучник Shaman из РФ смехотворно отмазался от поездки на фронт

15:10

Угрозы Путина не помогли: Евросоюз ударил санкциями по России

15:00

Затишье на фронте или приятные новости: эксперт назвал 2 сценария событий на осеньВидео

14:58

Онкобольной Дольф Лундгрен женился на своей 27-летней подруге

14:58

Виталий Козловский растрогал видео своей присягиВидео

14:52

Девушка залила банановую кожуру водой и приготовила супер-средство

Реклама
14:48

Как исправить засахаренное варенье: два способа помогут спасти лакомство

14:48

Детонирует второй день: появились спутниковые снимки с полигона оккупантов в КрымуВидео

14:45

ВСУ начали бить оккупантов кассетными боеприпасами от США - WP

14:36

Салат-закуска "Минутка восхищения": рецепт за 5 минут, от которого устоять невозможноВидео

14:31

"Вирус Вагнера будет жить": голливудский актер рассказал, как уничтожить группировку

14:29

"Вагнер" и пограничники Беларуси устроили разборки вблизи границы с Украиной - ЦНС

13:57

Для похудения: Волочкова в микро-шортах показала свой завтрак в бокалеВидео

13:41

"Не спешили спасать": установили личность пилота Су-25, который разбился в Азовском море

13:40

Рецепт - пальчики оближешь: как приготовить жареные помидоры с яйцами по-арабски

13:04

Мистер Мускул уже не нужен: девушка приготовила средство для мытья окон и зеркалВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять