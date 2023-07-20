У Украины есть определенное оружие, которое способно вызывать разрушения - Мусиенко

Мусиенко подчеркнул, что Крымский мост очень серьезно охраняется, и пройти такую оборону – это сверхсложная задача.

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Мусиенко заявил, что у Украины есть мощное оружие / Коллаж: Главред, 1 ОБрСПН имени Ивана Богуна, facebook.com/musiienkoua

На примере Керченского моста все увидели, что у Украины есть определенное оружие, которое способно доставать и вызывать разрушения. Такое мнение в интервью Главреду высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Как отметил Мусиенко, это оружие может проходить многоэшелонированную оборону врага. Потому что Крымский мост очень серьезно охраняется, и пройти такую оборону – это сверхсложная задача. А тем более еще и попасть и вызвать разрушения.

"То есть мы уже это продемонстрировали. И я думаю, что это – внутренние сигналы, и в Министерство стратегических отраслей промышленности, и ко всем, кто занимается военной политикой и оборонно-промышленной политикой прислушаться к этим словам, сделать выводы и ускорить производство. То есть довести до логического завершения ракетную программу, производство дронов, средств радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, которые будут глушить сигнал вражеских дронов. Иными словами, развить те способности, которые мы пока имеем в задатках, до промышленных масштабов с целью реализации тех задач, о которых говорит главнокомандующий", - подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Удар по Крымскому мосту

Как сообщал Главред, ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы и упал пролет. "Глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение – произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Для российского диктатора Владимира Путина вторая атака на Крымский мост стала очень болезненной. После взрыва на Крымском мосту в Кремле все рвали и метали, посыпали голову пеплом и искали крайних. Об этом поведал представитель ГУР Андрей Юсов.

Военный эксперт, журналис и спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 гг. Владислав Селезнев рассказал, как атака на Крымский мост повлияет на логистику оккупантов. По его словам, взрывы на Керченском мосту никак не повлияют на поставки российской оккупационной группировки, действующей на юге Запорожской и Херсонской областей.

Смотрите полное интервью Александра Мусиенко специально для Главреда:

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