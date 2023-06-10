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"Контуженный, но живой": коллаборанта Сальдо догнала ракета на Арабатской стрелке

Алёна Воронина
10 июня 2023, 13:00 обновлено 10 июня, 13:12
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Сальдо находился в гостинице, куда ночью был "прилет". Его местонахождение выследили партизаны. В результате удара гауляйтер получил контузию.
Коллаборант Владимир Сальдо, Арабатская Стрелка
Коллаборанта Сальдо догнала ракета на Арабатской стрелке/ скрин

В ночь на субботу, 10 июня, произошли мощные "прилеты" на Арабатской стрелке и в Железном Порту на Херсонщине. Стало известно, что в гостинице на Арабатской Стрелке, где состоялся "хлопок", находился гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо.

Сам он остался жив, однако получил контузию. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники среди местных партизан.

Партизаны рассказали, что этот отель – это лишь одна из точек, где бывает Сальдо. Но они смогли определить все такие места, где он может находиться, и передали эту информацию Вооруженным силам Украины. После этого ВСУ точно отработали по координатам пребывания предателя.

видео дня

"Гауляйтер был ранен и получил контузию, но, к сожалению, выжил. Ну, мы пошли по следу, так что это ненадолго. Его С.Р.О.К. пришел (гостиница, куда был "прилет", называется "Срок" – ред.)" – рассказал источник издания.

При этом информацию о том, что Сальдо попал под обстрел, подтвердил также экс-нардеп и предатель Украины Олег Царев, который скрывается в оккупированном Крыму.

"Позвонил ему. С трудом дозвонился. Под удар он действительно попал. Слава Богу, с ним всё хорошо. Живой. Не ранен", – написал он в Telegram.

В то же время Telegram-канал "Николаевский Ванек" со ссылкой на собственные источники среди коллаборантов Херсонщины сообщает, якобы Сальдо был госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает Херсонское интернет-издание "МОСТ", "прилет" был в селе Счастливцево Генического района Херсонской области около 5 часов утра. Там горят базы отдыха, где живут российские военные и "чиновники" оккупационной так называемой власти.

В то же время в Telegram-каналах было распространено видео, на котором видно, что горит здание комплекса "Chalet THERMAL" ("Шале Термаль") в Счастливцево.

Удар по Арабатской Стрелке
Пожар после "прилета" на Арабатской стрелке/ скрин

Смотрите видео пожара после "прилета" на Арабатской стрелке:

Взрывы на оккупированных территориях

Утром 20 мая в захваченном РФ Мариуполе Донецкой области прогремели мощные взрывы. Российские пропагандисты сообщили, якобы город был атакован "дальнобойными ракетами". Кроме этого, сообщалось о взрывах, прогремевших в оккупированном РФ Токмаке Запорожской области.

Сообщалось, что украинские военные в ночь на четверг, 8 июня, мощно ударили по российским захватчикам во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области. Во время "прилетов" российские оккупанты понесли потери среди личного состава.

Также во временно оккупированном Луганске 8 июня раздалась серия взрывов. После этого над городом поднялся черный дым. "Прилетов" было не меньше шести.

В ночь на 9 июня в оккупированном Бердянске Запорожской области произошел мощный взрыв. Огромный столб огня был виден из разных районов города. По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, взрыв произошел на газорегуляторном пункте напротив хлебокомбината. После мощного взрыва местные жители слышали громкий гул.

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