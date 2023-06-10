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Спасают от воды только людей с паспортами РФ: в Генштабе рассказали о цинизме оккупантов

Алёна Воронина
10 июня 2023, 09:22 обновлено 10 июня, 09:25
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Захватчики также выгоняют людей из домов, которые не затопило водой, чтобы самим там разместиться.
Подрыв Каховской ГЭС, российские военные
Оккупанты на Херсонщине спасают только владельцев российских паспортов/ коллаж: Главред, фото: скрин, Минобороны РФ

Российские захватчики на затопленных территориях оккупированной части Херсонской области разрешают эвакуироваться только тем местным жителям, которые имеют российские паспорта.

Кроме этого, оккупанты выгоняют людей из их жилья, которое не затоплено водой, чтобы разместиться там самим. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 10 июня.

В Генштабе ВСУ рассказали, что российские захватчики в оккупированных населенных пунктах Херсонщины продолжают использовать последствия совершенного ими преступления в своих целях.

"В частности, разрешают эвакуацию из затопленных населенных пунктов только людям с российскими паспортами. Также, оккупанты силой выгоняют из собственного уцелевшего жилья гражданских людей с целью размещения в них военнослужащих российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.

Последствия подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Глава компании заявил, что за 2-4 дня от подрыва Каховское водохранилище исчезнет. Ситуация на затопленных территориях может стабилизироваться в течение 4-5 суток от подрыва. Уже было известно о погибших в результате наводнения, вызванного подрывом дамбы.

Президент Украины Владимир Зеленский провел на Херсонщине совещание по Каховской ГЭС. Сейчас решается ряд важных вопросов, как помочь людям и ликвидировать последствия трагедии.

Украина и ООН договорились об эвакуации из захваченного РФ левого берега Днепра. Страна-оккупант Россия должна обеспечить доступ ООН к захваченным районам Херсонской и Запорожской областей и предоставить соответствующие гарантии безопасности.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС на большой территории возникли проблемы с питьевой водой. Так, воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяца, и это лишь при условии экономного потребления.

Утром 9 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в Херсонской области уже начинает снижаться уровень воды – за ночь на 9 июня он упал на 20 см. Но пока он до сих пор остается высоким. Эвакуация людей и животных продолжается.

Смотрите видео, что рассказывают эвакуированные из зоны подтопления херсонцы:

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