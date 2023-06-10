РФ может увеличить силы на Белгородщине: Самусь - о том, где враг возьмет оккупантов

Москва не будет забирать 10 тысяч оккупантов с первой линии обороны, чтобы перебросить в Белгородскую область РФ.

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Кремль может перебросить оккупантов в Белгородскую область / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Российские добровольцы зашли в Белгородскую область РФ и начали "освобождение". РФ может отправить туда своих оккупантов, чтобы контролировать ситуацию. Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

Кремль не будет забирать оккупантов с какого-то отдельного фланга.

"Конечно, они не идиоты, и не будут брать с первой линии фронта 10 тысяч человек, фактически - дивизию, и переводить ее в Белгородскую область", - сказал Самусь.

Однако РФ может взять оккупантов с третье или второй линии обороны. Из них могут быть сформированы отряды для стабилизации ситуации.

"Они возьмут военных со второй и третьей линий. Например, по тысяче военных с каждого направления, чтобы сформировать отряды для стабилизации этих регионов", - сказал Самусь.

Эксперт убежден, что такие действия врага в любом случае ослабят возможности россиян к ведению оборонительной операции в течение летней кампании.

Кто такой Михаил Самусь Михаил Самусь – военный эксперт,заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам. (ЦИАКР). В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦИАКР и Defense Express в городе Прага, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦИАКР. Был главным редактором журнала Вестник экспортного контроля, журналистом Defense Express. Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно публикуются в известных украинских и зарубежных изданиях.

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Освобождение Белгородщины

Напомним, что легион Свобода России и РДК проводят операцию в Белгородской области для защиты украинцев. Российские ополченцы проводят мероприятия по созданию "полосы безопасности" для защиты украинских граждан, сказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Борьба РДК и Легиона Свобода набирает обороты, будут новые походы в Россию. Рейд добровольцев на Белгородщине показал уязвимость границ страны-агрессора России и шаткость режима Путина в Кремле.

Ополченцы России ударили по МВД на Белгородщине и уничтожили технику оккупантов. Российский добровольческий корпус и Легион Свобода России проводят демилитаризацию Белгородской области и уничтожают военную технику российских войск.

Ополченцы прорвались на Белгородщине, серая зона уже почти 10 км2. Войска страны-агрессора России не контролируют пункт пропуска на границе с Украиной на Белгородщине, деятельность ополченцев фиксируют в Новой Таволжанке.

Смотрите видео о том, как б ойцы РДК контролируют Новую Таволжанку на Белгородщине:

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