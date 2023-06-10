РФ может увеличить силы на Белгородщине: Самусь - о том, где враг возьмет оккупантов

Российские добровольцы зашли в Белгородскую область РФ и начали "освобождение". РФ может отправить туда своих оккупантов, чтобы контролировать ситуацию. Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.
Кремль не будет забирать оккупантов с какого-то отдельного фланга.
"Конечно, они не идиоты, и не будут брать с первой линии фронта 10 тысяч человек, фактически - дивизию, и переводить ее в Белгородскую область", - сказал Самусь.
Однако РФ может взять оккупантов с третье или второй линии обороны. Из них могут быть сформированы отряды для стабилизации ситуации.
"Они возьмут военных со второй и третьей линий. Например, по тысяче военных с каждого направления, чтобы сформировать отряды для стабилизации этих регионов", - сказал Самусь.
Эксперт убежден, что такие действия врага в любом случае ослабят возможности россиян к ведению оборонительной операции в течение летней кампании.
Кто такой Михаил Самусь
Михаил Самусь – военный эксперт,заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам. (ЦИАКР).
В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦИАКР и Defense Express в городе Прага, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦИАКР. Был главным редактором журнала Вестник экспортного контроля, журналистом Defense Express.
Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно публикуются в известных украинских и зарубежных изданиях.
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Освобождение Белгородщины
Напомним, что легион Свобода России и РДК проводят операцию в Белгородской области для защиты украинцев. Российские ополченцы проводят мероприятия по созданию "полосы безопасности" для защиты украинских граждан, сказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.
Борьба РДК и Легиона Свобода набирает обороты, будут новые походы в Россию. Рейд добровольцев на Белгородщине показал уязвимость границ страны-агрессора России и шаткость режима Путина в Кремле.
Ополченцы России ударили по МВД на Белгородщине и уничтожили технику оккупантов. Российский добровольческий корпус и Легион Свобода России проводят демилитаризацию Белгородской области и уничтожают военную технику российских войск.
Ополченцы прорвались на Белгородщине, серая зона уже почти 10 км2. Войска страны-агрессора России не контролируют пункт пропуска на границе с Украиной на Белгородщине, деятельность ополченцев фиксируют в Новой Таволжанке.
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