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Вода на Херсонщине начинает спадать: за ночь уровень снизился на 20 см – ОВА

Алёна Воронина
9 июня 2023, 10:25 обновлено 9 июня, 10:31
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Сейчас в среднем по правобережью вода держится на отметке 5,38 м, а по Херсону − 5,35 м. Затоплено 3 624 дома в 32 населенных пунктах Херсонщины.
Херсонская область
Вода на Херсонщине начинает спадать/ коллаж: Главред, фото: Главное Управление ГСЧС Украины в Херсонской области, Офис президента Украины

В Херсонской области уже начинает снижаться уровень воды – за ночь на 9 июня он упал на 20 см. Но пока что он до сих пор остается высоким. Эвакуация людей и животных продолжается.

Об этом рассказал председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram. Он отмечает, что сейчас в среднем по правобережью вода держится на отметке 5,38 м, а по Херсону − 5,35 м.

"Предварительно на сегодняшнее утро (9 июня – ред.) затоплено 3 624 дома в 32 населенных пунктах Херсонщины. На утро эвакуировали 2 352 человека. Спасаем и друзей наших меньших − эвакуировано около 550 животных", – рассказал Прокудин.

Председатель ОВА просит людей выезжать

Глава ОВА призвал местных жителей в регионах, которые подтоплены водой, по возможности покидать эти территории, а не пытаться пересидеть. Прокудин подчеркнул, что власть поможет с эвакуацией, расселением и материальной помощью.

"Все службы работают круглосуточно, каждый держит свой фронт − и никто не жалуется. Единственное, чего нам не хватает − это времени. 24 часов в сутки мало, чтобы решить все вопросы. Но мы создали колл-центр 0 800 101 102, который оперативно будет принимать все звонки", – отметил председатель Херсонской ОВА.

Также он призвал всех волонтеров с лодками, которые планировали помочь в проведении спасательной операции, воздержаться от посещения Херсона из-за того, что город регулярно обстреливают российские оккупанты. Обстрелы только усилились. Прокудин отметил, что власть сообщит, когда будет нужна помощь в проведении эвакуации, а пока есть достаточно сил и средств для проведения спасения людей и животных.

  • Ситуация с подтоплением в Херсоне
    Ситуация с подтоплением в Херсоне Офис президента Украины
  • Ситуация с подтоплением в Херсоне
    Ситуация с подтоплением в Херсоне Офис президента Украины
  • Ситуация с подтоплением в Херсоне
    Ситуация с подтоплением в Херсоне Офис президента Украины
  • Ситуация с подтоплением в Херсоне
    Ситуация с подтоплением в Херсоне Офис президента Украины
  • Ситуация с подтоплением в Херсоне
    Ситуация с подтоплением в Херсоне Офис президента Украины
  • Ситуация с подтоплением в Херсоне
    Ситуация с подтоплением в Херсоне Офис президента Украины
  • Ситуация с подтоплением в Херсоне
    Ситуация с подтоплением в Херсоне Офис президента Украины
  • Ситуация с подтоплением в Херсоне
    Ситуация с подтоплением в Херсоне Офис президента Украины
  • Ситуация с подтоплением в Херсоне
    Ситуация с подтоплением в Херсоне Офис президента Украины

Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться

В то же время в Укргидроэнерго сообщили, что в Каховском водохранилище продолжает снижаться уровень воды. За минувшие сутки он упал еще на метр, а от утра 6 июня он упал на 4,7 метра.

По состоянию на 08:00 пятницы, 9 июня, уровень воды Каховского водохранилища составляет 11,74 м.

Также в Укргидроэнерго отметили, что гидроэлектростанции компании продолжают максимально накапливать воду в верхних водохранилищах Днепра, чтобы иметь запасы.

Последствия подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Глава компании заявил, что за 2-4 дня от подрыва Каховское водохранилище исчезнет. Ситуация на затопленных территориях может стабилизироваться в течение 4-5 суток от подрыва. Уже было известно о погибших в результате наводнения, вызванного подрывом дамбы.

Президент Украины Владимир Зеленский провел на Херсонщине совещание по Каховской ГЭС. Сейчас решается ряд важных вопросов, как помочь людям и ликвидировать последствия трагедии.

Украина и ООН договорились о эвакуации из захваченного РФ левого берега Днепра. Страна-оккупант Россия должна обеспечить доступ ООН в захваченных районов Херсонской и Запорожской областей и предоставить соответствующие гарантии безопасности.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС на большой территории возникли проблемы с питьевой водой. Так, воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяца, и это только при условии экономного потребления.

Смотрите видео, как спасенные четвероногие оправляются от пережитого ужаса на Херсонщине:

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