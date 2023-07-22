Румыния письменно запретила Орбану делать скандальные заявления во время пребывания в стране.

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Румыния осадила Орбана, который постоянно выдает скандальные заявления / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Министерство иностранных дел Румынии направило премьер-министру Венгрии Виктору Орбану письмо, содержащее информацию об ограничении некоторых тем для обсуждения в рамках "летнего университета Тушваньош", происходящего в курортном румынском городке Бейле Тушнад. Об этом рассказал сам Орбан, пишет Telex.hu.

Так, Бухарест попросил Орбана не говорить о том, что может оскорбить чувства румын, в частности о национальных символах и национальных меньшинствах, он поздравил венгров, пришедших с национальным флагом и флагом секеев (этнической группы мадьяр в Руминии).

"Хорошо, я просто скажу, что они существуют и являются правом венгров, которые живут здесь", - сказал Орбан.

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Кроме того, румынский МИД попросил венгерского премьера не говорить о несуществующих административно-территориальных единицах в Румынии.

"Но мы никогда не утверждали, что это именно румынские территориальные единицы", - подчеркнул Орбан.

Скандальные заявления Орбана

Недавно скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметился очередным заявлением об Украине. Так, он выступил против плана Еврокомиссии по предоставлению Украине дополнительных 50 млрд евро.

Ранее Виктор Орбан заявлял, что украинцы могут воевать, пока США будут поддерживать их оружием и деньгами. При этом он подчеркнул, что Венгрия уже столкнулась с опасностью быть втянутой в войну в Украине, а также посетовал на то, что рост цен на энергоносители также толкает страну в опасном направлении.

Кроме того, в Интернете появилась фотография премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шарфе с картой "Великой Венгрии", на которой обозначены территории, принадлежащие Украине и Румынии – Закарпатье и Трансильвания. Сам Орбан позже пытался оправдаться за свой поступок.

Также в феврале премьер Венгрии заявил, что на востоке его страна граничит с россиянами. При этом Орбан "забыл" об Украине.

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