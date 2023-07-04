"Наша позиция ясна": Венгрия открыто угрожает Украине

Речь идет не только о 500 млн евро, которые правительство страны уже заблокировало, но и дальнейшей помощи ЕС.

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Венгрия угрожает Украине / Коллаж Главред, фото pixabay, Офис президента

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто угрожает Украине дальнейшим блокированием средств Евросоюза на военную помощь, если не исключат венгерский банк OTP из списка международных спонсоров войны.

"Наша позиция ясна: до тех пор, пока OTP не будет исключено из этого списка, Венгрия не будет поддерживать какое-либо финансирование внутри ЕС для поставок вооружений Украине", - сказал Сийярто во время брифинга.

Он отметил, что речь идет не только о 500 млн евро, которые правительство страны уже заблокировало, но и о предложениях о помощи Украине в будущем.

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Глава МИД Венгрии подчеркнул, что доводы Киева в пользу того, чтобы банк был в этом списке, "уморительны", и что сама финансовая организация следит за тем, чтобы ее участие в банковском секторе РФ не превышало 0,1%.

Скандальные заявления Виктора Орбана о войне в Украине

Накануне скандально известный своими пророссийскими и пропутинскими взглядами премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украине якобы "не одержать победу" над страной-агрессором Россией. При этом он повторил пропагандистские тезисы Кремля ‒ мол, "Америка хочет втянуть" Венгрию в войну против России, но венгры "на нее не пойдут".

Кроме того, пропутинский премьер-министр Орбан сам "заглядывается" на украинскую территорию. Недавно он цинично заявил, что Закарпатье – это "древняя венгерская земля".

Позже Орбан заявил, что необходимо сделать всё возможное, чтобы не допустить контрнаступления и посадить Киев и Москву за стол переговоров. По словам Орбана, контрнаступление, которое готовят ВСУ, "является делом украинцев".

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