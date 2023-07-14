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"Украина утратила суверенитет": Орбан опозорился новым скандальным заявлением

Алексей Тесля
14 июля 2023, 10:31 обновлено 14 июля, 10:41
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Украиной якобы руководят западные страны, уверен премьер-министр Венгрии.
Орбан, Венгрия, Украина
Виктор Орбан сделал новый выпад в адрес Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, печально известный своими откровенно пророссийскими взглядами, снова отличился заявлением, которое подыгрывает лживой кремлевской пропаганде.

По его словам, Украина якобы уже давно потеряла суверенитет, а ситуацию в стране, дескать, определяют в первую очередь США. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии в эфире радиостанции Kossuth.

"Украина уже давно утратила свой суверенитет", – сказал он. Орбан заявил, что Украиной будто руководят западные страны, в частности, США.

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По его словам, при желании Вашингтон мог бы неким образом завершить развязанную РФ войну "завтра утром". Венгерский премьер добавил, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе так и не получили ответ на вопрос, почему США "этого не хотят".

"Если бы американцы этого захотели, то завтра утром был бы мир. Почему они этого не хотят? Ответ на этот вопрос мы не получили на саммите НАТО", — отметил Орбан, отвечая на вопрос о возможности прекращения войны в Украине.

По его словам, приглашение Украины в Североатлантический альянс якобы привело бы к началу новой мировой войны.

Ранее Дмитрий Кулеба высмеял нападки Орбана в адрес Украины.

Глава МИД Украины обратил внимание на то, что венгерский премьер имеет тесное политическое родство с российским диктатором Владимиром Путиным.

Напомним, ранее Орбан заявил, что Украине якобы "не одержать победу" над страной-агрессором Россией. При этом он повторил пропагандистские тезисы Кремля ‒ мол, "Америка хочет втянуть" Венгрию в войну против России, но венгры "на нее не пойдут".

Кроме того, пропутинский премьер-министр Орбан сам "заглядывается" на украинскую территорию. Недавно он цинично заявил, что Закарпатье – это "древняя венгерская земля".

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