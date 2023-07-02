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"Это просто бла-бла-бла": Кулеба высмеял нападки Орбана в адрес Украины

Алексей Тесля
2 июля 2023, 11:56 обновлено 2 июля, 11:59
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Виктор Орбан имеет тесное политическое родство с диктатором Владимиром Путиным, считает Дмитрий Кулеба.
Кулеба, Орбан
Дмитрий Кулеба прокомментировал скандальные заявления Виктора Орбана / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Скандальные заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в адрес Украины прокомментировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Я уже устал опровергать все эти бессмысленные аргументы. Это все просто бла-бла-бла", — подчеркнул он в интервью BILD, WELT и Politico.

Вместе с тем глава МИД Украины обратил внимание на то, что венгерский премьер имеет тесное политическое родство с российским диктатором Владимиром Путиным.

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По его мнению, "политическое понимание ситуации очень схоже в офисе венгерского президента, премьер-министра и в Кремле".

Кроме того, глава украинского внешнеполитического ведомства также сомневается относительно лояльности Орбана к Евросоюзу и НАТО: "Я надеюсь, что он все еще является союзником других членов НАТО и ЕС".

Кулеба добавил, что венгерское правительство тем временем "отчаянно борется за средства ЕС, чтобы сохранить свою макрофинансовую стабильность и избежать беспорядков в стране".

Напомним, ранее Орбан заявил, что Украине якобы "не одержать победу" над страной-агрессором Россией. При этом он повторил пропагандистские тезисы Кремля ‒ мол, "Америка хочет втянуть" Венгрию в войну против России, но венгры "на нее не пойдут".

Кроме того, пропутинский премьер-министр Орбан сам "заглядывается" на украинскую территорию. Недавно он цинично заявил, что Закарпатье – это "древняя венгерская земля".

Позже Орбан заявил, что необходимо сделать всё возможное, чтобы не допустить контрнаступления и посадить Киев и Москву за стол переговоров. По словам Орбана, контрнаступление, которое готовят ВСУ, "является делом украинцев".

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