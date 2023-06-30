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"Он нас поддерживает": премьер Грузии назвал скандального Орбана "настоящим другом"

Алина Дембицкая
30 июня 2023, 22:54 обновлено 30 июня, 22:54
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Заявление Гарибашвили прозвучало после того, как грузинский депутат Роман Гоциридзе назвал Орбана "чертом".
Виктор Орбан и Ираклий Гарибашвили
Премьер Грузии назвал скандального Орбана "настоящим другом" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал пропутинского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "настоящим другом" его страны, а также ее "убежденным сторонником в Евросоюзе".

Как пишет "Грузия Online", заявление Гарибашвили прозвучало после того, как грузинский депутат Роман Гоциридзе назвал Орбана "чертом". В ответ премьер Грузии призвал депутата "контролировать свои слова", когда тот говорит об Орбане.

"Я услышал оскорбительное заявление одного из ораторов в адрес нашего друга Орбана. Это плохой факт. Господин Роман, я призываю вас быть корректными, когда вы говорите о господине Орбане. Господин Виктор Орбан – настоящий друг нашей страны. Он поддерживает нас, поддерживает вступление нашей страны в НАТО в Европейский союз и является одним из наших стойких сторонников в Европейском союзе. Пожалуйста, контролируйте свои слова, когда вспоминаете господина Орбана", - сказал Гарибашвили.

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Скандальные заявления Орбана

Недавно скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметился очередным заявлением об Украине. Так, он выступил против плана Еврокомиссии по предоставлению Украине дополнительных 50 млрд евро.

Ранее Виктор Орбан заявлял, что украинцы могут воевать, пока США будут поддерживать их оружием и деньгами. При этом он подчеркнул, что Венгрия уже столкнулась с опасностью быть втянутой в войну в Украине, а также посетовал на то, что рост цен на энергоносители также толкает страну в опасном направлении.

Кроме того, в Интернете появилась фотография премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шарфе с картой "Великой Венгрии", на которой обозначены территории, принадлежащие Украине и Румынии – Закарпатье и Трансильвания. Сам Орбан позже пытался оправдаться за свой поступок.

Также в феврале премьер Венгрии заявил, что на востоке его страна граничит с россиянами. При этом Орбан "забыл" об Украине.

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