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Китай недоволен Путиным и может на него надавить – WP

Алёна Воронина
22 июля 2023, 20:33 обновлено 22 июля, 20:37
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КРН недовольна тем, что страна-агрессор Россия заблокировала экспорт зерна из Украины, поэтому Пекин может надавить на Москву.
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Китай недоволен Путиным и может на него надавить/ коллаж: Главред, фото: скрин, ОК "Юг"

Китай может надавить на российского диктатора Владимира Путина, потому что в Пекине недовольны тем, что страна-агрессор Россия вышла из зерновой сделки и заблокировала экспорт зерна из Украины.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники в Кремле. Отмечается, что РФ сейчас сталкивается с потоком критики из-за ударов по украинским портам и своего решения выйти из зернового соглашения. Эту критику высказывают страны по всему миру, среди них и некоторые дружественные к России страны, например Китай.

Один из представителей высокопоставленных российских дипломатических кругов, который разговаривал с журналистами на условиях анонимности, отметил, что Китай может пытаться давить на РФ, чтобы она вернулась к выполнению условий зернового соглашения, ведь именно КНР является крупнейшим получателем украинского зерна.

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"Оба соглашения должны быть реализованы сбалансированным, всеобъемлющим и эффективным образом", – заявил в пятницу, 21 июля, представитель Китая в ООН Гэн Шуан.

Также собеседник издания в российских дипломатических кругах отметил, что вопрос с зерновой сделкой должен быть решен в ближайшее время, ведь в Украине вскоре закончится место для хранения зерна, когда новый урожай дойдет до портов.

В издании также напомнили, как другие государства и международные организации реагировали на заявление РФ о выходе из зернового соглашения. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что страна-агрессор Россия ведет войну с мировым продовольствием. Она напомнила, что российские экспортеры получают от этого выгоду, в то время как страдают миллионы людей на Ближнем Востоке и в Африке, поскольку большинство стран не могут позволить себе покупку дорогого зерна.

Выход Москвы из соглашения вызвал критику также ряда стран, которые поддерживали заметно дружеские связи с РФ, например, Египта и нескольких африканских членов Совета Безопасности ООН.

РФ вышла из зернового соглашения и угрожает атаками на суда

Ранее сообщалось, что Россия наплевала на голод в Африке и вышла из зернового соглашения. 19 июля стало известно, что РФ угрожает всем судам, которые будут направляться в порты Украины с 20 июля. В России заявили, что с 00:00 20 июля будут рассматривать все суда, которые будут следовать в черноморские порты Украины, как потенциальных перевозчиков грузов военного назначения.

После этого Минобороны Украины ответило на угрозы РФ топить корабли. В украинском оборонном ведомстве заявили о зеркальном ответе. С 21 июля Украина будет считать все корабли, следующие в российские порты и порты на оккупированных территориях, перевозящими военные грузы.

Напомним, главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко рассказал, возможен ли зерновой "коридор" без РФ. Теоретически существование зернового коридора без страны-оккупанта РФ возможно, отметил он и добавил, что Украине и союзникам надо разговаривать с Турцией.

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