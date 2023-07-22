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Зерновой "коридор" без РФ: эксперт раскрыл неожиданный сценарий с участием НАТО

Алексей Тесля
22 июля 2023, 18:39 обновлено 22 июля, 18:44
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Украине и союзникам надо разговаривать с Турцией, уверен Андрей Клименко.
Клименко
Андрей Клименко оценил перспективы зернового "коридора" / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Фейсбук А.Клименко

Теоретически существование зернового коридора без страны-оккупанта РФ возможно, заявил главный редактор сайта BlackSeaNews, руководитель мониторинговой группы института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

"Другой вопрос - как сделать так, чтобы Россия не обстреливала и не мешала тем или иным образом свободе судоходства в Черном море", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт не исключил, что такой сценарий может заключаться в организации конвоирования зерновых судов патрульными кораблями Турции, Румынии и Болгарии в порты Одесской области.

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"Вторая составляющая - надо обеспечить защиту этих судов от минной опасности. Потому что многие мины поставлены еще перед большой войной и в первые ее дни, то есть в феврале прошлого года. Они не могут на своих якорях находиться вечно, их срывает и они находятся в, так сказать, свободном плавании", — предупредил он.

Собеседник уверен, что при реализации такого сценария должно быть две военно-морские группы: одна - из минной безопасности, а вторая – патрульная, которая бы обеспечивала защиту.

"Кроме того, у этих судов-зерновых караванов должно быть прикрытие с воздуха. А это самолеты, средства противовоздушной и противоракетной обороны. Это огромная работа, и огромный геополитический проект. Он может находиться под "зонтиком" НАТО или ООН, то есть должно быть решение Генассамблеи, потому что Совет Безопасности ООН ничего не примет, пока там есть Россия. В конце концов, должно быть межправительственное решение, например, Турции и Румынии. Тогда это возможно", — не исключил он.

Главный редактор сайта BlackSeaNews уверен в том, что Украине и союзникам надо разговаривать с Турцией, чтобы она попросила своих судовладельцев выделять больше судов под этот продовольственный проект.

"Тут расчет, конечно, на то, что Россия побоится атаковать суда, принадлежащие Турции", — добавил Клименко.

Кто такой Андрей Клименко

Андрей Васильевич Клименко (род. Московская область) - украинский журналист, экономист и общественный деятель. Главный редактор портала BlackSeaNews, один из руководителей проекта "Майдан иностранных дел". Заслуженный экономист Автономной Республики Крым (2005), сообщает Википедия.

Окончил Севастопольский приборостроительный институт по специальности "Автоматика и телемеханика, АСУ крупных систем".

С 1994 по 1998 годы был соавтором проекта и главным консультантом администрации первой в Украине Северо-Крымской экспериментальной экономической зоны "Сиваш".

С 2005 по 2009 был научным руководителем проекта "Севастопольский проект открытой экономики" и председателем Совета Таврического Института регионального развития (ТИРР). Под его руководством группа ученых ТИРР разработала первую стратегию для Крыма на период с 2005 по 2015 год, которая имела целью развернуть вектор его экономического развития в европейском направлении.

С 2010 года - соучредитель и главный редактор интернет-портала Blackseanews.net. В начале 2014 года переехал в Киев в связи с аннексией Крыма.

Ранее сообщалось о том, что зерновозы могут пойти под конвоем или через воды стран НАТО. зерновозы могут пойти под конвоем или через воды стран НАТО.

Как известно, Россия наплевала на голод в Африке и вышла из зернового соглашения. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. По словам кремлевского клерка, Россия "немедленно вернется к соглашению, как только часть договоренность, касающаяся Москвы, будет выполнена".

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