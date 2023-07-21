Россия угрожает кораблям всего мира, обстрел Одессы является частью ее контрнаступления - Клименко

Россия своим шантажом стремится разрушить международную систему санкций, Запад не будет выполнять ее условия, считает Андрей Клименко.

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Путин зерновым шантажом передает сигнал Эрдогану - Андрей Клименко / Главред

После того, как страна-агрессор Россия демонстративно остановила участие в зерновой инициативе, россияне начали открыто шантажировать мир. В частности, они начали не только обстреливать украинские порты, но и угрожать иностранным судам, которые к ним направляются, расценивая их как якобы легитимную военную цель. Зато Украина также пригрозила России аналогичной атакой на ее корабли и напомнила о печально известной судьбе крейсера "Москва".

В интервью Главреду главный редактор сайта BlackSeaNews, руководитель мониторинговой группы института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко рассказал о реальных причинах зернового шантажа РФ и о том, как может работать зерновое соглашение без участия Москвы.

Объясните, пожалуйста, суть претензий РФ - чего она на самом деле добивается?

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Официально они озвучили свои претензии в середине апреля. Это была нота Министерства иностранных дел Российской Федерации в адрес секретариата ООН, которая состояла из шести пунктов. Первый - переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Второй - возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного оборудования. То есть у россиян проблемы с западными комбайнами, сеялками и всей сложной современной сельхозтехникой, потому что она использует обновленное программное обеспечение, связь через Интернет, GPS и тому подобное. Третий пункт - отмена ограничений на страхование и перестрахование российского продовольственного экспорта. Но на самом деле таких ограничений нет, просто ведущие западные компании не хотят работать с российским бизнесом.

Четвертый - снятие запрета на доступ к портам российских судов. Пятый - возобновление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса. Это такая ритуальная мантра, потому что РФ уже давно строит и в октябре этого года завершит терминал для перевалки аммиака из Тольятти в российском порту Тамань.

На самом деле аммиакопровод входит на территорию Украины в районе Купянска, и первый его участок простирается вдоль линии фронта, где сейчас продолжается попытка российского наступления. И, в конце концов, шестой пункт - разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

В общем эти требования РФ - просто "хотелки". Потому что фактически они требуют снятия санкций и разрушения той системы международных санкций, которая существует сейчас.

Насколько вероятно, что Запад выполнит условия Путина по зерновому соглашению, и может ли оно под этим российским давлением быть продлено?

Я уверен, что никто эти путинские прихоти выполнять не будет. Были какие-то движения, в частности, генсек ООН пытался договориться, чтобы какую-то дочернюю финансовую компанию Россельхозбанка подключили к SWIFT, но страны Запада отнеслись к этому очень прохладно и, скорее всего, этого не будет.

Я видела, что вы в Фейсбуке писали о том, что Россия за время действия этого соглашения потеряла много средств. И, я так понимаю, это также одна из причин, по которой она пытается ее переформатировать под себя?

Да. На самом деле впервые об этом сказал представитель российской зерновой ассоциации. То есть смотрите, какая логика: когда началась зерновая сделка (а она работала, и это можно на диаграммах увидеть), весной - в начале лета прошлого года, она работала достаточно и мощно и по количеству судов, которые приходили, и по объемам. Это привело к очень существенному снижению, более 20 процентов, мировых цен на аграрную продукцию. И они посчитали, что за счет этого снижения цен российский зерновой экспорт (а он очень мощный – он не меньше, а иногда и больше по отдельным показателям украинского) потерял миллиард. Это условные потери, но ведь и президент России Путин эту цифру потом, через день-два назвал, когда говорил об 1,2 млрд долларов.

Таким образом, к обвинениям в том, что они шантажируют мир голодом, они показали, что хотят на этом еще и зарабатывать. То есть Россия заинтересована в том, чтобы цены мировые цены на зерно росли, потому что тогда они будут получать большие поступления от этого экспорта. При этом есть такая путинская мантра, что на самом деле зерно идет не в африканские, а в европейские страны. Это, прежде всего, информационная манипуляция, и яркий показатель того, как Россия воспринимает всю мировую экономику не как рыночную, а как командную.

Дело не в том, поступает ли зерно в африканские страны, а в цене, по которой эти страны смогут это зерно приобрести. А они покупают зерно там, где ближе, и где более удобная логистика. А, следовательно, там, где это зерно можно купить дешевле.

То есть когда мировые цены на зерно снижаются, это, конечно, выгодно африканским странам или другим бедным странам.

С помощью обстрелов портовой инфраструктуры Россия именно к этому и стремится? Мало того, чтобы уничтожить запасы, которые сейчас находятся в портах, и помешать их дальнейшему вывозу в другие страны, так?

Здесь такая многослойная ситуация сейчас. В России есть целый комплекс причин для такого поведения. В первую очередь, это - часть того, что они считают своим контрнаступлением. Известно, что они начали попытки наступательных действий на Купянском направлении – там они сконцентрировали огромные силы, около 100 тысяч военных и кучу техники, и таким образом пытаются помешать украинскому наступлению на юге Украины и отвлечь силы. Конечно, что это и месть за Керченский мост.

Но главный месседж они направляют президенту Турции Эрдогану. Известно (и мы всегда об этом говорим), что зерновое соглашение – это на 99% личный геополитический проект Эрдогана. Потому что Турция действует так, чтобы быть лидером исламского мира. А страны исламского мира сейчас - это преимущественно Африка и Азия. Именно поэтому Российскую Федерацию это, конечно, беспокоит, потому что их интересы с Турцией там пересекаются.

Кроме того, Турция за последнюю неделю совершила кучу довольно неожиданных международных действий, и это очень смутило РФ. Эрдоган сделал несколько заявлений о поддержке территориальной целостности Украины, освобождении Крыма и крымских татар, и о том, что Украина заслуживает быть членом НАТО. Также Турция разблокировала членство Швеции в НАТО и решила допустить французских экспертов по атомной энергетике к экспертизе строительства атомной станции, которое в Турции проводит Россия. То есть в российском политикуме и в приближенных к "царскому двору" экспертных кругах уже прямо говорят, что, скорее всего, Турция перестает быть дружественной страной к России.

Конечно, Путин планировал сразу после перевыборов Эрдогана быть в Турции, но этот визит не состоялся. Теперь его планируют на август, но Россия не подтверждает дату. То есть их беспокоит политика Турции, и они хотят разобраться, что-то починить в отношениях с Эрдоганом, поскольку речь идет о контроле над Черным морем.

Фактически вся текущая ситуация на юге Украины с зерновой сделкой, обстрелами Одесской области и Николаева делает Украину заложником этих взаимоотношений России и Турции.

Возможно ли, по вашему мнению, вообще существование зернового коридора без вовлеченности России, если это действительно, как вы сказали, это на 99% инициатива Турции? Может ли она гарантировать безопасность этого соглашения и, собственно, дальнейшей транспортировки зерна?

Да, теоретически существование возможно. Другой вопрос - как сделать так, чтобы Россия не обстреливала и не мешала тем или иным образом свободе судоходства в Черном море.

Мы уже давно продвигаем идею, начали это до большой войны, а сейчас активизируем и рады, что эту идею мы уже слышим от политиков и дипломатов, в том числе в других странах. На самом деле все просто – надо организовать конвоирование зерновых судов патрульными кораблями Турции, Румынии и Болгарии в порты Одесской области. Вторая составляющая - надо обеспечить защиту этих судов от минной опасности. Потому что многие мины поставлены еще перед большой войной и в первые ее дни, то есть в феврале прошлого года. Они не могут на своих якорях находиться вечно, их срывает и они находятся в, так сказать, свободном плавании. Нам известны десятки случаев, когда мины выбрасывало на берега Турции, Румынии и Болгарии, а не только в Украине.

И с этим надо бороться. Поэтому должно быть две военно-морские группы. Одна - из минной безопасности, а вторая – патрульная, которая бы обеспечивала защиту. Кроме того, у этих судов-зерновых караванов должно быть прикрытие с воздуха. А это самолеты, средства противовоздушной и противоракетной обороны. Это огромная работа, и огромный геополитический проект. Он может находиться под "зонтиком" НАТО или ООН, то есть должно быть решение Генассамблеи, потому что Совет Безопасности ООН ничего не примет, пока там есть Россия. В конце концов, должно быть межправительственное решение, например, Турции и Румынии. Тогда это возможно.

Можно, конечно, и рисковать. Как мы знаем (и об этом говорили украинские морские эксперты и представители украинского морского бизнеса), есть судовладельцы, которые готовы рискнуть. Тем более, что Украина несколько недель назад создала страховой фонд в около полумиллиарда долларов для обеспечения страховых гарантий на случай повреждений судна.

Однако все понимают, что речь идет о жизни моряков. Я думаю, что любой политик, и президент Украины, и президент Турции прекрасно понимает, что в случае организации такого проекта ракета прилетит и потопит судно с зерном или повредит его и погибнут моряки (а на судах под разными флагами, кстати, много украинских моряков), это будет очень неприятная ситуация. И самое главное, что президенты, которые это разрешили, будут нести за это моральную ответственность на протяжении всей жизни.

Насколько я понимаю, сейчас происходят различные контакты и предварительные переговоры. Ситуация такова, что теоретически можно не все суда, а суда меньшего размера отправлять не по направлению в Одессу, где большие глубины, а территориальными водами Турции, Болгарии, Румынии. Но здесь снова возникает ситуация с тем, как их прикрывать в территориальных водах Украины. То есть надо ли предоставлять доступ иностранным кораблям, которые патрулируют море и сопровождают эти суда, обеспечивать их защиту, а для этого уже должно быть решение Верховной Рады на допуск на территорию Украины. Это сложный комплекс действий, и меня радует, что этим сейчас занимаются на серьезном уровне, поэтому решение будет найдено.

Но я еще хочу обратить внимание на то, чего, к сожалению, не увидели наши с вами коллеги. В российских заявлениях и Путина, и Министерства обороны РФ говорится о том, что они все суда, которые идут в украинские порты из Босфора, будут рассматривать как цели, потому что там могут быть вооружение, военная техника и все такое. А это ведь не только суда, которые шли зерновым коридором в Одессу.

Из пролива Босфор к острову Змеиный и чуть южнее него, к морской границе России и Румынии направляются многие суда, которые затем идут к устью "Быстрое" на Дунае к украинским портам, Измаилу и другим. В российском заявлении нет такого распределения, поэтому его можно трактовать так, что и эти суда, направляющиеся в дунайские порты, могут быть атакованы РФ.

Наша статистика, которую мы проводим в своем мониторинге, демонстрирует, что владельцами 23% судов, прошедших зерновым коридором в этом году, то есть с января по июнь, были турецкие компании, 45% – Греции, а остальные 30% – это разные страны понемногу. То есть там очень много турецких судов, и мы говорим о том, что Украине (и не только) надо разговаривать с Турцией, чтобы она попросила своих судовладельцев выделять больше судов под этот продовольственный проект с Украиной. А там рыночная экономика, а не так, как в РФ, где все делают по команде.

Тут расчет, конечно, на то, что Россия побоится атаковать суда, принадлежащие Турции. Если мы вспомним 29 октября, то после того, как воздушные морские дроны атаковали главную базу Черноморского флота в Севастополе, Россия на несколько дней демонстративно прекратила свое участие в зерновом коридоре. Тогдашний министр обороны Турции Хулуси Акар сразу заявил, что турецкие суда будут продолжать ходить в украинские порты. И все поняли, в том числе в России, что там была недосказанность, и он имел в виду, если кто-то попытается мешать судам турецкого бизнеса, то будет иметь дело с Турцией.

Сейчас, после заявлений Минобороны России о возможных атаках, возможен аналогичный решительный шаг Турции?

Да, абсолютно. Турция - решительная страна, и я думаю, что Россия сейчас каждый день по несколько раз вспоминает, как в 2015 году ни на секунду не задумываясь сбили боевой российский самолет, который на несколько километров от сирийской границы залетел в воздушное пространство Турции.

Было заявление пресс-секретаря Белого дома о том, что США не готовы пока обеспечивать безопасность судов, следующих в украинские порты. Могут ли Соединенные Штаты каким-то образом присоединиться к этому обеспечению при определенных условиях, и что это могут быть за условия?

27 февраля прошлого года Турция перекрыла пролив Босфор и запретила вход в Черное море для иностранных боевых кораблей. И это касается всех, в том числе русских. Поэтому американцы физически туда не войдут своими кораблями. Они могут прикрывать с воздуха, предоставить необходимую разведывательную информацию, например, румынской и турецкой стороне, потому что они мониторят происходящее над Черным морем. В том числе ракетные залпы и так далее. И они могут предоставить дополнительные средства противовоздушной и противоракетной обороны. Я думаю, что пресс-секретарь Белого дома имела в виду то, что США военными кораблями сейчас не могут участвовать из-за позиции Турции. А относительно обмена разведывательной информацией и наличия средств противовоздушной обороны я не думаю, что здесь есть большие проблемы.

Какие последствия для Украины может иметь отсутствие этого соглашения, если действительно Россия решит его не продлевать?

У нас всегда морской экспорт был именно через порты Одесской области и занимал примерно треть всего зернового экспорта. То есть да, будет продолжаться транзит (подчеркиваю) через страны Европейского Союза в их порты. В частности, недавно Хорватия заявила о готовности предоставить для этого свои порты. Будут продолжаться проход через Дунай, перевалка через порт Констанца, но это будет дороже. Я уверен, что уже сейчас по этому плану "Б" украинские чиновники, и Министерство аграрной политики, и Министерство инфраструктуры, и офис президента ведут разговоры.

То есть будет хуже, будут экономические потери, но в целом зерновой экспорт сохранится. Потому что мировой рынок нуждается в украинском зерне, поэтому будут найдены более дорогие, более нам невыгодные, но будут найдены какие-то решения.

Как вы думаете, как надолго может растянуться этот шантаж России? Потому что были уже паузы в зерновой сделке, сколько продлится эта?

Трудно сказать. Я думаю, что все цивилизованные страны и страны Африки в том числе хотят, чтобы все это кончилось как можно быстрее. Россия, наоборот, хочет затянуть процесс, выставлять дополнительные условия, что дает им присутствие в мировых СМИ. Но после того, как Эрдоган вернется из Саудовской Аравии и проведет телефонный разговор с Путиным, мы будем понимать больше.