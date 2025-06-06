Тела с 8-го этажа упали в подвал: в Луцке РФ убила молодую пару влюбленных

Иванка и Николай очень любили друг друга и планировали пожениться.

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В Луцке погибла пара влюбленных / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот из видео

Что известно:

РФ атаковала Луцк "Шахедами" и ракетами

В результате удара обвалилась часть дома

В Луцке погибла молодая пара влюбленных

В Луцке в результате вражеской атаки в многоэтажном доме погибла молодая пара. Иванка и Николай любили друг друга и уже планировали бракосочетание. Об этом рассказала их знакомая, которая пришли к разрушенному дому. Видео уже разлетелось в Сети.

Женщина рассказала, что после "прилета" с парнем и девушкой не было связи.

видео дня

"Они были вместе очень много лет и планировали пожениться", - плача рассказывает женщина.

Журналист, который работает на месте трагедии, отметил, что спасатели нашли тела парня и девушки. Они жили на 8 этаже, а тела нашли на уровне подвала.

"Спасатели говорят, что нашли тела парня и девушки, они были в подвале. После попадания их квартира, спальня комната, все перекрытия обвалилось и их тела находятся в подвале дома. Их пока не выносят, пытаются к ним добраться, но уже подтвердили, что эти молодые люди погибли", - сказал журналист.

В то же время стоит отметить, что официально подтверждена только гибель парня.

"К сожалению, по состоянию на эту минуту имеем одного погибшего от вражеского удара, молодого парня, которого спасатели нашли под завалами многоэтажного дома. Вечная память. Искренние соболезнования родным и близким", - написал мэр Луцка Игорь Полищук.

Количество пострадавших от атаки РФ в городе возросло до 27.

Атака на Украину 6 июня - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 6 июня, российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами и ракетами. Захватчики заявили, что якобы нанесли удар по предприятиям, занимающимся ремонтом, изготовлением военной техники и беспилотников.

Во время комбинированной атаки, которая длилась с часу до шести утра, враг выпустил по Луцку 6 ракет и 15 беспилотников "Шахед". Одним из объектов, подвергшихся удару, стал отель "Мотор", где находилась часть национальной сборной Украины по легкой атлетике.

В общем под массированную атаку страны-агрессора России попало 9 регионов Украины. Сейчас еще продолжаются спасательные операции в Черниговской области, там также могут быть люди под завалами.

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