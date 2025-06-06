Доллар ушел в крутое пике: что будет с курсом с 9 июня

Вы узнаете:
- Каким будет курс валют 9 июня
- На сколько укрепилась гривна
В понедельник, 9 июня, официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 41,40 грн/долл. Об этом говорится на сайте НБУ.
В частности, гривна укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Кроме того, относительно европейской валюты гривна, в также усилила позиции.
Так, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 47,27 грн за один евро. Гривна выросла на 11 копеек.
В то же время, на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,39 - 41,42 грн/долл., а евро - 47,26 - 47,28 грн/евро.
Курс валют - последние новости
Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой заявил, что ситуация на валютном рынке на следующей неделе будет достаточно спокойной. Курсы валют по-прежнему будут изменчивыми, однако такая изменчивость не будет нести угрозы.
Также сообщалось, что основные колебания официального курса не будут выбиваться за коридоры мая: 41,6-41,9 грн/доллар и 45,5-47 грн/евро.
Кроме того, аналитики КИТ Group в своем отчете заявили, что согласно дальнейшим прогнозам - на 2-4 месяца - доллар может подорожать до показателя 41,80-42,50 грн. Это может произойти из-за роста импорта, повышения инфляции в Украине, или появления значительных сигналов относительно ситуации с внешним финансированием.
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Что такое Национальный банк Украины?
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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