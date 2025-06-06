На какие зарплаты могут рассчитывать украинцы в 2025 году - оценка НБУ

Высокая инфляция обуславливает более медленное повышение реальных зарплат.

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Зарплаты в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

В мае в Украине выросло как количество новых вакансий, так и резюме

Это несколько смягчило проблему нехватки работников

Ожидания соискателей работы по оплате труда сопоставимы с предложениями работодателей

В Украине значительно возросло количество соискателей работы, а ожидания уровня зарплат уже совпадают с возможностями работодателей. Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

Отмечается, что нехватка работников и в дальнейшем поддерживает рост номинальных зарплат, однако высокая инфляция обусловливает более медленное повышение реальных зарплат.

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"По данным сайтов поиска работы, а также исследования Государственной службы занятости, ожидания соискателей работы по оплате труда сопоставимы с предложениями работодателей, что ограничивает потенциал более существенного роста зарплат в будущем", - говорится в документе.

Зарплаты в Украине / фото: НБУ

Также, по данным НБУ, в мае выросло как количество новых вакансий, так и резюме (в среднем вакансии выросли на 7%, а резюме - на 36%).

"Опережающий рост резюме несколько смягчил проблему нехватки работников, хотя она остается существенной и в дальнейшем ограничивает деятельность предприятий. Сохраняется также значительное несоответствие между профессиями", - отмечается в отчете.

Зарплаты в Украине - что известно

Как сообщал Главред, в следующем году в Украине должна вырасти минимальная заработная плата. Об этом свидетельствует проект бюджетной декларации Министерства финансов. Уже с 1 января 2026 года ее размер будет составлять 8 688 гривен.

Также сообщалось, что в Кабмине намерены увеличить размер минимальной зарплаты в Украине в 2026 году на 688 гривен. Однако профсоюзы это не устраивает - они предложили увеличить минималку до суммы более 12 000 грн.

В то же время, министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что в Министерстве образования работают над возможностью пересмотра зарплат для учителей, несмотря на нехватку средств.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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