Минимальную зарплату в Украине повысят: аналитик назвал сроки

Стало известно, на какое повышение минимальной зарплаты можно рассчитывать украинцам.

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В течение следующих трех лет минимальная зарплата будет расти / Коллаж: Главред, фото: freepik, УНИАН

Что сказал аналитик:

Насколько повысят минималку

Ощутимым ли будет для украинцев рост минимальной зарплаты

В следующем году в Украине должна вырасти минимальная заработная плата. Об этом свидетельствует проект бюджетной декларации Министерства финансов. Уже с 1 января 2026 года ее размер будет составлять 8 688 гривен.

В январе 2027 года минималка повысится до 9 374 гривен, а еще через год - до 10 059 гривен. Финансовый аналитик и специалист по инвестиционным рынкам Андрей Шевчишин рассказал изданию УНИАН насколько ощутимым для украинцев будет этот рост.

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"Учитывая инфляцию и социальный дисбаланс, который накапливается, поэтапный рост "минималки" выглядит нормально. Однако для бизнеса, который пытается выжить в сложных условиях, это будет тяжело. Нужно будет уменьшать свои доходы владельцам", - подчеркнул он.

В то же время эксперт считает, что само повышение минимальной зарплаты является достаточно умеренным, ведь в следующем году она вырастет лишь на 688 гривен. Это соответствует повышению менее чем на 10%.

Зарплаты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по состоянию на 2025 год размер минимальной заработной платы в Украине будет оставаться без изменений - 8 000 гривен в месяц. При этом почасовая ставка сохраняется на уровне 48 гривен.

Накануне сообщалось, что в 2025 году оплата труда украинских чиновников продолжает расти и существенно превышает средний уровень заработной платы по стране.

Ранее стало известно, что в Министерстве образования работают над возможностью пересмотра зарплат для учителей, несмотря на нехватку средств. Сейчас есть сумма, которая покроет доплаты в виде 1000 гривен в первом полугодии и 2000 гривен с 1 сентября для каждого украинского учителя.

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Кто такой Андрей Шевчишин Андрей Шевчишин - украинский экономист, финансовый аналитик, эксперт фондового рынка и сельскохозяйственных активов, руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex. Родился в Киеве. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Экономическая кибернетика". Выпустился в 1995 году. Шевчишин работал с 2007 по 2012 год в ИГ ТАСК на должности руководителя аналитического департамента. В 2011 году вошел в состав индексного комитета при Украинской бирже. В обязанности комитета входила оценка и расчет индексов для ценных бумаг и принятие решения об изменении списка бумаг, по которым оценивают индекс. Начиная с 2012 года в течение трех лет Шевчишин занимал должность менеджера и аналитика в ООО ДТЭК. Сейчас Шевчишин работает в организации Forex Club в должности руководителя отдела аналитики. Также он руководит аналитическим отделом в Libertex. Шевчишин публикует свои прогнозы на порталах, посвященных рынку молочной продукции и агропромышленному сектору.

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