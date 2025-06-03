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В Украине назначают дополнительные выплаты на детей: кто получит 6 тысяч гривен

Анна Косик
3 июня 2025, 13:34
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Получить дополнительные средства на ребенка можно после оформления соответствующего заявления онлайн, или оффлайн.
В Украине назначают дополнительные выплаты на детей: кто получит 6 тысяч гривен
Как получить дополнительную выплату на ребенка в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщили в Минсоцполитики:

  • Государство выделяет детям с тяжелыми заболеваниями дополнительные средства
  • Родители или опекуны могут ежемесячно получать дополнительные 5-6 тысяч гривен

Некоторые украинцы, у которых есть дети, в 2025 году могут получать дополнительную ежемесячную выплату до 6,4 тысяч гривен. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Отмечается, что право на такую помощь от государства имеют те дети, у которых обнаружили тяжелые заболевания, расстройства, травмы, но при этом инвалидность не установлена.

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Оформляют денежные выплаты на родителей, или тех лиц, которые постоянно проживают и ухаживают за ребенком. Для этого им нужно подать заявление и медицинские справки через портал "Дія", или же обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства, или к уполномоченным местным чиновникам.

Помощь назначается в зависимости от возраста ребенка, а именно:

  • Детям до 6 лет - 5126 грн;
  • Детям от 8 до 18 лет - 6391 грн.

Выплаты на детей в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что в Украине может появиться программа социальной поддержки для малообеспеченных слоев населения, в частности семей с детьми. Запланированная выплата будет составлять 4500 гривен для первого члена семьи и 70% от этой суммы, то есть 3150 гривен, для последующих.

Накануне также стало известно, что каждая малообеспеченная семья и семьи переселенцев получили по 6500 гривен. В Правительстве отмечали, что защита украинских детей является одной из приоритетных задач, и они в первую очередь должны получить безопасные и комфортные условия для жизни.

Напомним, нардепы в Украине определили низкий уровень помощи при рождении ребенка как одну из основных причин уменьшения рождаемости. Поэтому в Раде зарегистрировали законопроект №11072, который предусматривает увеличение размера помощи при рождении ребенка почти в десять раз - с 41 280 грн до более 384 тыс. грн.

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Что за ведомство Минсоцполитики?

Министерство социальной политики Украины (рус. Министерство социальной политики Украины) - государственный орган исполнительной власти Украины, работающий в сфере социальной политики, общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, волонтерской деятельности, по вопросам семьи и детей, оздоровления и отдыха детей, усыновления и защиты прав детей, предотвращения насилия в семье, противодействия торговле людьми, а также защиты прав депортированных по национальному признаку лиц, вернувшихся в Украину, обеспечения равных прав и возможностей для детей.

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