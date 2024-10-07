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В Украине планируют ввести базовую соцпомощь: кому и сколько заплатят

Анна Косик
7 октября 2024, 16:38
269
Помощь будут предоставлять различным категориям граждан Украины с целью снижения уровня бедности.
Пенсионерка, деньги
В списке получателей помощи одинокие матери, пенсионеры и еще несколько категорий / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине может появиться программа социальной поддержки для малообеспеченных слоев населения. Как сообщает Федерация профсоюзов Украины, правительство работает над разработкой базовой соцпомощи, которая предусмотрена для самых впечатляющих категорий населения.

Среди категорий граждан, которые будут получать помощь есть, в частности, одинокие матери, многодетные и малообеспеченные семьи, пенсионеры, лица со статусом ВПЛ. Сумму выплат для них будут рассчитывать через разницу между совокупным доходом семьи и поддержкой нуждающихся.

Запланированная выплата составит 4500 гривен для первого члена семьи и 70% от этой суммы, то есть 3150 гривен, для следующих. Для пенсионеров выплаты предусматриваются в зависимости от страхового стажа:

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  • Менее 10 лет стажа - 2385 грн;
  • 10-20 лет стажа - 2790 грн;
  • 20-30 лет стажа - 3150 грн;
  • 30+ лет стажа - 3960 грн.

В Федерации профсоюзов отмечают, что украинцы, которые получают другие виды соцподдержки от государства, смогут получать этот тем помощи без потери текущих доплат.

Что такое Федерация профсоюзов Украины?

Федерация профсоюзов Украины - крупнейшее всеукраинское профсоюзное объединение, в которое входят более 85% членов профсоюзов страны. Создана в 1990 году из активов Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов в Украине. Действующий председатель - Осовой Григорий Васильевич, пишет Википедия.

Социальные выплаты и льготы для украинцев - что известно

Напомним, новый проект закона о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине предусматривает лишение льгот украинцев в случае задолженности.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд Украины планирует провести перерасчет жилищных субсидий на предстоящий отопительный сезон. Некоторым группам населения, чтобы ее получить, придется самостоятельно обращаться для назначения помощи.

Накануне стало известно, что в Украине планируют изменить систему расчета пенсий. На основе страхового стажа и уровня заработной платы будут начислять баллы.

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