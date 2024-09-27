Уже с 1 октября: кому будут начислять субсидию на коммуналку по-новому

Период подачи документов на субсидию начинается с 1 октября.

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Субсидия на коммуналку / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Пенсионный фонд Украины планирует провести перерасчет жилищных субсидий на предстоящий отопительный сезон. Некоторым группам населения, чтобы её получить, придется самостоятельно обращаться для назначения помощи. Это можно сделать лично, онлайн или по почте, отметили в ПФУ.

В сообщении фонда говорится, что для большинства украинцев такой перерасчет произойдет в автоматическом режиме, а также автоматически будут пересчитаны субсидии для домохозяйств, чьи выплаты в летний период составляли 0 грн.

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Но определенным категориям граждан придется лично обратиться за назначением субсидии. К этой группе людей относятся лица, которые:

не были получателями этой помощи от государства и только планируют её получить;

получали жилищную субсидию и у них произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства;

имели задолженность, которую удалось погасить / оформить договор реструктуризации.

Подать документы на получение субсидии можно несколькими различными способами:

Лично в сервисном центре Пенсионного фонда, через уполномоченных должностных лиц территориальных общин или Центры предоставления административных услуг. По почте, написав письмо в территориальный орган фонда. Онлайн на сайте ПФУ, в мобильном приложении "Пенсионный фонд". На портале "Дія" выбрав соответствующую функцию "Заявление на субсидию".

Период подачи документов начинается с 1 октября. Если сделать это до 30 ноября (включительно) субсидию назначат с начала отопительного периода. Если документы будут поданы с 1 декабря - субсидию назначат с месяца, в котором состоялось обращение.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины

Цены на коммунальные услуги в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Национальный банк прогнозирует сложное состояние в энергетике и государственном бюджете, что обусловит постепенное повышение тарифов в следующих годах.

Заместитель гендиректора "Киевводоканала" по стратегической политике Дмитрий Новицкий сообщал, что в Украине существует необходимость в увеличении тарифов на водоснабжение и водоотведение.

Кроме того, Федерация профсоюзов Украины опубликовала текст закона, в котором говорится, что новый проект закона о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине предусматривает лишение льгот украинцев в случае задолженности.

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