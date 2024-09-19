Субсидии на коммуналку на стоп: кого из украинцев лишат льгот

Касаться отмена льгот на коммунальные услуги будет не всех потребителей.

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Украинцам с задолженностью придется платить полную стоимость ЖКУ / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Новый проект закона о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине предусматривает лишение льгот украинцев в случае задолженности. Об этом говорится в текста закона, который опубликовала Федерация профсоюзов Украины.

Предлагается обязывать льготников оплачивать стоимость фактически потребленных жилищно-коммунальных услуг ежемесячно. В случае неуплаты условия предоставления льгот будут определяться в установленном Кабмином порядке.

Нововведение объясняется тем, что общая сумма задолженности населения за ЖКУ ежегодно растет в связи с ростом цен и тарифов. По состоянию на 1 августа 2024 года общая сумма долга граждан, которым предоставляется льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, составляла 732,9 млн гривен.

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Поэтому отсутствие задолженности по оплате потребленных жилищно-коммунальных услуг или, по крайней мере, наличие договора реструктуризации такой задолженности между поставщиком и потребителем услуги является одним из условий назначения субсидии.

Что такое Федерация профсоюзов Украины? Федерация профсоюзов Украины - крупнейшее всеукраинское профсоюзное объединение, в которое входят более 85% членов профсоюзов страны. Создана в 1990 году из активов Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов в Украине. Действующий председатель - Осовой Григорий Васильевич, пишет Википедия.

Цены и тарифы на коммунальные услуги в Украине

Напомним, что новый отопительный сезон может стать настоящим испытанием для Украины. При этом цены на газ для бытовых потребителей и производителей тепла останутся стабильными, как и в прошлом году. Это объясняется действием режима ПСО, что гарантирует фиксированные цены и мораторий на их повышение. То есть цены на газ не будут расти.

Ранее стало известно, что с электроэнергией не все так просто. Ожидается, что с 2025 года начнется постепенное приведение тарифов к их экономически обоснованным уровням, то есть рост цен на коммунальные платежи.

Накануне в НКРЭКУ объяснили, что увеличение тарифа на электроэнергию для населения уже позволило государственному предприятию "Энергоатом" гасить свои долги. Ранее, несмотря на поднятие тарифов оно оставалось убыточным, однако сейчас заметны положительные изменения.

Экономия на электроэнергии / Инфографика: Главред

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