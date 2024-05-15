Льготы получат не все: Польша готовит новый 'сюрприз' для украинцев

Введение комплексной системы позволит немедленно приостановить льготы для любого иностранца, сказали в Польше.

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Польша может приостановить льготы для украинцев / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Польше в ближайшие месяцы хотят ввести новую систему, которая позволит проверять пребывание украинцев и мгновенно приостанавливать льготы для тех, кто выехал в другую страну, заявил заместитель главы польского МВД Мацей Дущик в Сейме, передает portalsamorzadowy.pl.

"В связи с тем, что закон является временным - до конца сентября 2025 года, мы можем очень быстро наладить ИТ-систему, которая будет проверять пребывание в Польше по системе ZUS (Управление социального страхования - ред). Мы изобрели систему, которую хотим ввести в ближайшие месяцы, чтобы ответить на вызов, связанный со всеми иностранцами, которые получают льготы в Польше", - сказал чиновник.

Он также отметил, что введение комплексной системы позволит немедленно приостановить льготы для любого иностранца, который получает их в Польше, когда он или она выезжает в другую страну.

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"Мы ожидаем большой экономии, потому что таких людей здесь много", - подытожил Мацей Дущик.

Управление социального страхования Польши Управление социального страхования (пол. ZUS) - это польская государственная организация, ответственная за вопросы социального страхования, которая действует с 1934 года. ZUS (читается ЗУС) контролируется Министерством труда и социальной политики Польши. ZUS имеет организационные подразделения, в состав которых входят: филиалы, инспекции и выездные отделения. Национальная сеть подразделений ZUS включает 325 подразделений, из них 43 - филиалы, 216 - инспекции и 66 - местные отделения, сообщает Википедия.

Пребывание украинцев в Польше - что известно?

Ранее в Польше отмечали, что не будут защищать мужчин-уклонистов на территории Польши и готовы помочь Украине вернуть их в случае официального обращения.

В данный момент Украина не обращалась к Польше с просьбой вернуть украинских мужчин призывного возраста на родину.

Известно и то, что министерство науки и высшего образования Польши должно проанализировать ситуацию с украинскими студентами, которые находятся в стране, на фоне принятия в Украине закона о мобилизации и ограничений для украинских мужчин.

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