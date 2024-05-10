УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Строят бункеры и укрепляют границу": Польша готовится к войне с Россией и Беларусью

Юлия Закрепа
10 мая 2024, 08:22
234
В Минобороны Польши рассказали, что планируют укрепить свои границы с РФ и Беларусью и провести комплексную подготовку
'Строят бункеры и укрепляют границу': Польша готовится к войне с Россией и Беларусью
Польша готовится к войне / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 38 отдельная бригада морской пехоты

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Польша планирует укрепить свои границы с РФ и Беларусью и провести комплексную подготовку государственных механизмов и населения к вероятной войне с Россией.

На вопрос, пришло ли время строить в Польше бункеры и фортификационные сооружения на границе с Россией и Беларусью, министр ответил, что правительство готовит такой план и "де факто" уже укрепляет свою границу и проводит комплексные мероприятия, заявил Косиняк-Камыш в интервью Radio ZET.

Косиняк-Камыш рассказал, что уже некоторое время у него есть "эвакуационный рюкзак" и пока нет оснований его разбирать.

видео дня

"Когда я собирался в Украину, это была первая поездка после начала войны, я подготовил рюкзак, с которым поехал туда, и он до сих пор упакован", - сказал министр, добавив, что не собирается никого запугивать.

Он также подчеркнул, что с нового учебного года во всех школах страны будет введен курс "Обучение с армией".

"Эта программа уже есть, и в следующем году все школы будут готовить детей к чрезвычайным ситуациям: куда идти, где сигнализация, куда звонить, как вести себя", - рассказал министр обороны.

Его также спросили, почему в Польше срочно не строятся заводы по производству артиллерийских боеприпасов.

Косиняк-Камыш ответил, что правительство работает над этим вопросом, а также планирует выделить на оборонные нужды 100 млрд евро, которые в частности пойдут на строительство общей системы ПВО.

Вооруженные силы Республики Польша

Вооруженные силы Республики Польша - войска и силы Польши, цель которых заключается в защите свободы, демократии, независимости и территориальной целостности польского государства.

Войска Польши состоят из сухопутных войск, военно-морских, военно-воздушных сил, специальных войск и войск территориальной обороны.

Главнокомандующий - президент Анджей Дуда.

Общая численность армии Польши - 193 тысячи человек.

Напомним, что Польша может закрыть небо над западом Украины. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил, что Польша имеет системы противовоздушной обороны большого радиуса действия Patriot, поэтому технически могла бы закрыть небо над западными регионами Украины.

Президент Польши Анджей Дуда сделал серьезное заявление о ядерном оружии НАТО в Польше. Он также обратил внимание, что Россия усиливает милитаризацию района Кенигсберга. В последнее время она перемещает свое ядерное оружие в Беларусь.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Польши Польша
Реклама

Главное за день

РФ и Беларусь могут напасть на Сувалкский коридор, НАТО отреагирует лишь через 10 дней – Жирохов

РФ и Беларусь могут напасть на Сувалкский коридор, НАТО отреагирует лишь через 10 дней – Жирохов

09:00 Интервью
ЧФ РФ потерял корабли на $500 млн: в ГУР рассказали о применении дрона Magura V5

ЧФ РФ потерял корабли на $500 млн: в ГУР рассказали о применении дрона Magura V5

08:59 Украина
"Строят бункеры и укрепляют границу": Польша готовится к войне с Россией и Беларусью

"Строят бункеры и укрепляют границу": Польша готовится к войне с Россией и Беларусью

08:22 Мир
Все главные новости

Популярное

С трудом передвигается: новые кадры с Чарльзом III встревожили Сеть 25847

С трудом передвигается: новые кадры с Чарльзом III встревожили Сеть

Слизни будут обходить огород десятой дорогой: какие пищевые отходы надо разложить на грядках 18498

Слизни будут обходить огород десятой дорогой: какие пищевые отходы надо разложить на грядках

Китайский гороскоп на завтра 10 мая: Драконы - держите язык за зубами, Козлам - срыв планов 15306

Китайский гороскоп на завтра 10 мая: Драконы - держите язык за зубами, Козлам - срыв планов

Ударят заморозки: синоптик сказала, в каких областях похолодает 14734

Ударят заморозки: синоптик сказала, в каких областях похолодает

Последние новости

09:43

Евровидение 2024: под каким номер выступит Украина в финале конкурса

09:24

Гороскоп на завтра 11 мая: Львам - безнадежность, Водолеям - интригующее сообщение

09:14

Как правильно посадить семена огурца: важнейшие правила и предостереженияВидео

09:00

РФ и Беларусь могут напасть на Сувалкский коридор, НАТО отреагирует лишь через 10 дней – Жирохов

08:59

ЧФ РФ потерял корабли на $500 млн: в ГУР рассказали о применении дрона Magura V5

Тарас Загородний: Путин блефует о "ядерке", но способен начать "спецоперации" в Грузии и КазахстанеТарас Загородний: Путин блефует о "ядерке", но способен начать "спецоперации" в Грузии и Казахстане
08:22

"Строят бункеры и укрепляют границу": Польша готовится к войне с Россией и Беларусью

08:10

Результаты перехвата российских ракет в ночь с 7 на 8 мая: примечательный нюансмнение

07:55

Темпы наземных атак увеличились на 200%: в ISW раскрыли план оккупантов

06:49

В Харькове прогремели взрывы: в домах - пожары, есть пострадавшийФото

Реклама
06:10

Несколько важных неприятных фактов для Украинымнение

04:00

"Девчонки, я соскучился": стало известно о планах Олега Винника вернуться в Украину

03:34

Подойдут рассол, уксус и не только: как сохранить сыр свежим на 6 недель дольше

03:00

"Она с полным отсутствием ума": бывший продюсер беглянки Лорак разоткровенничался

02:40

Обрученную звезду "50 оттенков серого" застукали за поцелуями с другим мужчиной

02:15

Загородний назвал приоритетные цели для ударов Украины по РФ

00:42

Путинистка Алена Апина удивила жутким видом после пластики

00:40

На хитрой оптической иллюзии спрятался зверь: найдите медведя за 5 секунд

00:18

Евровидение 2024: известны все финалисты конкурсаВидео

00:15

"Скоро должен быть мясной движ": известный военный - о наступлении на Харьков

09 мая, четверг
23:32

Итальянка подорвала второй полуфинал Евровидения 2024Видео

Реклама
22:52

Фаворит Евровидения-2024 огорошил своим выступлением в прямом эфире - зажег сцену

22:46

Россия не решится на войну с НАТО: Коваленко объяснил причинуВидео

22:41

На границе стоит 50 тыс. оккупантов, они пойдут на Харьков в средине мая - The Economist

22:33

Сложная математическая загадка: нужно найти пропущенную цифру за 15 секунд

22:29

Украина получит дополнительные пакеты помощи от США: в Госдепе назвали сроки

22:15

Евровидение-2024 второй полуфинал: где смотреть и кто выступит - онлайн-трансляция

22:03

"Подсела" на препараты: фанаты заподозрили,что у путинистки Валерии анорексия

21:56

Украина получит дополнительные установки HIMARS: в Германии назвали точное количество

21:23

Уклонистов могут жестко наказывать блокировкой счетов: в Раде назвали условие

21:21

Через несколько недель враг будет в Днепре и Харькове - полковник об ужасном сценарии

21:13

Ход войны может кардинально измениться: у Зеленского назвали единственный путь

21:10

Опухоль: мать Ким Кардашьян поделилась тревожными новостями

20:23

Огурцы будут расти вдвое быстрее: чем подкормить овощи для невероятного урожаяВидео

20:09

Упс, она сделала это снова: Бритни Спирс "перевернула мир" необычным талантомВидео

20:09

Как Путин подменил культ Второй мировой культом войны в Украинемнение

19:46

Неожиданная правда прорвалась на росТВВидеоблоги

19:37

Украину будут заливать дожди: синоптики назвали регионы, где будет худшая погода

19:24

У Байдена отреагировали на возросшие массированные атаки России

19:05

"Я же не Соловий": Цибульская рассказала про неприятное знакомство с Жаданом

18:33

Жесткие бои: враг прорвался в Уманское и вывесил "тряпку" СССР - Bild

Реклама
18:01

Мятеж Пригожина 2.0. Как режим Путина идет к войне в Кремлемнение

17:57

Никто бы не узнал: Катя Осадчая показала свое раритетное фото 20-летней давности

17:51

"Мы уменьшим потери на поле боя": Зеленский - о борьбе с Путиным

17:44

Украина в скором времени стабилизует фронт: Коваленко назвал срокиВидео

17:23

"Путин этого боится": Зеленский назвал основные пункты Саммита мира в Швейцарии

17:07

"Знаем диагноз": жена Виктора Павлика впервые озвучила редкое расстройство сына

16:55

Что нельзя делать с деньгами, чтобы не пришла бедность: приметы 10 мая

16:52

Как вывести ос из дома: женщина рассказала рецепт действенного спрея из трех ингредиентов

16:42

Сколько можно хранюить консервацию: как постоянно обеспечить себе вкусную еду

16:38

Украина может остановить наступление РФ на Востоке: Зеленский назвал важное условие

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять