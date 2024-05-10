'Строят бункеры и укрепляют границу': Польша готовится к войне с Россией и Беларусью

В Минобороны Польши рассказали, что планируют укрепить свои границы с РФ и Беларусью и провести комплексную подготовку

https://glavred.info/world/buduyut-bunkeri-ta-zmicnyuyut-kordon-polshcha-gotuyetsya-do-viyni-z-rosiyeyu-ta-bilorussyu-10563980.html Ссылка скопирована

Польша готовится к войне / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 38 отдельная бригада морской пехоты

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Польша планирует укрепить свои границы с РФ и Беларусью и провести комплексную подготовку государственных механизмов и населения к вероятной войне с Россией.

На вопрос, пришло ли время строить в Польше бункеры и фортификационные сооружения на границе с Россией и Беларусью, министр ответил, что правительство готовит такой план и "де факто" уже укрепляет свою границу и проводит комплексные мероприятия, заявил Косиняк-Камыш в интервью Radio ZET.

Косиняк-Камыш рассказал, что уже некоторое время у него есть "эвакуационный рюкзак" и пока нет оснований его разбирать.

видео дня

"Когда я собирался в Украину, это была первая поездка после начала войны, я подготовил рюкзак, с которым поехал туда, и он до сих пор упакован", - сказал министр, добавив, что не собирается никого запугивать.

Он также подчеркнул, что с нового учебного года во всех школах страны будет введен курс "Обучение с армией".

"Эта программа уже есть, и в следующем году все школы будут готовить детей к чрезвычайным ситуациям: куда идти, где сигнализация, куда звонить, как вести себя", - рассказал министр обороны.

Его также спросили, почему в Польше срочно не строятся заводы по производству артиллерийских боеприпасов.

Косиняк-Камыш ответил, что правительство работает над этим вопросом, а также планирует выделить на оборонные нужды 100 млрд евро, которые в частности пойдут на строительство общей системы ПВО.

Вооруженные силы Республики Польша Вооруженные силы Республики Польша - войска и силы Польши, цель которых заключается в защите свободы, демократии, независимости и территориальной целостности польского государства. Войска Польши состоят из сухопутных войск, военно-морских, военно-воздушных сил, специальных войск и войск территориальной обороны. Главнокомандующий - президент Анджей Дуда. Общая численность армии Польши - 193 тысячи человек.

Напомним, что Польша может закрыть небо над западом Украины. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил, что Польша имеет системы противовоздушной обороны большого радиуса действия Patriot, поэтому технически могла бы закрыть небо над западными регионами Украины.

Президент Польши Анджей Дуда сделал серьезное заявление о ядерном оружии НАТО в Польше. Он также обратил внимание, что Россия усиливает милитаризацию района Кенигсберга. В последнее время она перемещает свое ядерное оружие в Беларусь.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред