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Польша может закрыть небо над западом Украины: в ВСУ раскрыли, что для этого нужно

Юлия Закрепа
29 апреля 2024, 13:03
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что Польша обладает ПВО большого радиуса действия, в частности системами Patriot.
Польша может закрыть небо над западом Украины: в ВСУ раскрыли, что для этого нужно
Как Польша защитит запад Украины / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: google.maps

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил, что Польша имеет системы противовоздушной обороны большого радиуса действия Patriot, поэтому технически могла бы закрыть небо над западными регионами Украины.

В эфире телемарафона "Єдині новини" Евлаш заявил, что уже велись разговоры о том, что Польша могла бы закрыть небо в западных областях Украины, что позволило бы военным использовать те станции и пусковые установки, которые расположены на западе Украины, на других направлениях.

"Конечно, теоретически и технически эта возможность могла бы быть, поскольку Польша обладает ПВО большого радиуса действия, в частности системами Patriot. Однако для этого нужна политическая воля, и это уже больше разговор нашего дипломатического корпуса и высшего военного руководства, которые могут это согласовать", - отметил Евлаш.

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По его словам, такое решение облегчило бы жизнь Воздушным силам Украины.

"Мы могли бы использовать дефицитные установки для борьбы с тактической авиацией, управляемыми ракетами, крылатыми ракетами. Конечно, это стало бы нам очень сильно пригодилось", - пояснил представитель ВС ВСУ.

Кто такой Илья Евлаш?

Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ.

Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия.

До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

Напомним, что 18 апреля РФ атаковала Запад Украины десятками дронов. По данным ОВА, целью российской атаки "Шахедами" стали объекты критической инфраструктуры на территории Ивано-Франковской области.

РФ атаковала ракетами Украину, взрывы прогремели в Киеве и Львове. В Воздушных силах заявили, что 14 бортов Ту-95 РФ осуществили пуски ракет. Над Киевом и в районе столицы было сбито около 10 ракет.

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