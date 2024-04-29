Остров Нестрига под контролем ВСУ: когда армия Украины освободит Херсонщину

Россияне активно атакуют по всей линии фронта, на некоторых направлениях имеют тактические успехи.

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ВСУ вернули остров Нестрига / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstate

Вооруженные силы Украины освободили остров Нестрига, расположенный в дельте Днепра на территории Белозерского района Херсонской области.

Украинский информационный ресурс DeepState сообщил о важном продвижении ВСУ с тактической перспективы - украинские военные освободили остров посреди Днепра на Херсонщине.

Впоследствии об освобождении острова сообщил в Telegram Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Однако на юге ситуация все еще напряженная, отметил он. Однако он не уточнил, когда именно наши военные установили контроль над этой территорией.

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"На Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Великанского и установить контроль над островом Нестрига", - сказал Сырский.

ВСУ взяли под контроль остров Нестрига / скриншот: deepstatemap

Само село было деоккупировано украинскими войсками еще во время контрнаступления осенью 2022 года. Главнокомандующий ВСУ говорит, что россияне все еще надеются выбить наши войска из Крынок, однако без успеха.

Что известно об острове Нестрига? Остров Нестрига на Херсонщине входит в Национальный природный парк "Нижнеднепровский". В Херсонской области существует тысячи маленьких островов, которые местные называют плавнями. Остров Нестрига расположен на реке Днепр, южнее к западу от Херсона, между селами Великанское и Старая Збурьевка. Российские оккупанты хотели захватить этот остров еще осенью 2023 года.

Сырский также отметил, что ситуация на фронте обострилась. По его словам, пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, враг сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах.

Россияне активно атакуют по всей линии фронта, на некоторых направлениях имеют тактические успехи. Самая сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои.

По данным Генштаба ВСУ, на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра, 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Ситуация на Херсонском направлении

Напомним, что ВСУ захватили позиции РФ и продвинулись на левом берегу Днепра. Аналитики Института изучения войсны указывают на то, что на фоне позиционных боев украинские военные смогли продвинуться на левом берегу Днепра. Армия Украины продолжает удерживать позиции на данном участке фронта.

Украинские военные раскрыли тяжелую ситуацию под Херсоном. На левобережье Днепра Херсонщины несколько изменили тактику действий и пытались атаковать большим количеством мелких штурмовых групп. Силы обороны продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций.

Оккупанты наступают в районе Авдеевки и на левом берегу Херсонщины. Институт изучения войны подтвердил продвижение российских войск вблизи Авдеевки и на левом берегу Днепра в Херсонской области. К западу от Тоненького также были попытки российских войск пройти дальше.

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