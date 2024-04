Оккупанты наступают в районе Авдеевки и на левом берегу Херсонщины - ISW

1 апреля на всей линии фронта продолжались позиционные бои. Российские войска продвинулись вблизи Авдеевки и на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Российские источники сообщают, что оккупационные войска продвинулись на запад от Бахмута, но специалисты ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Геолокационные кадры, опубликованные 1 апреля, показали последствия неудачного наступления российской бронетехники на Ивановское (между Часовым Яром и Бахмутом). Один из российских военных блогеров утверждает, что во время атак вблизи Ивановского оккупанты за последние дни потеряли 5-6 единиц бронетехники.

Войска РФ недавно подтвердили наступление в направлениях на юго-запад и запад от Авдеевки. На геолокационных кадрах, опубликованных 31 марта, можно увидеть, что их подразделения продвинулись в Водяном по улице Гагарина. Оккупанты вышли на западную окраину населенного пункта.

К западу от Тоненького также были попытки российских войск пройти дальше. Российские войска пытались дополнительно продвигаться на запад от села.

Один из блогеров РФ пожаловался, что некомпетентные российские командиры тактического уровня мешают продвижению оккупантов в районе Авдеевки. Они больше заинтересованы в собственных интересах и продвижении своей карьеры, чем в защите своих людей.

Позиционные боевые действия 1 апреля продолжались на юго-запад и запад от Донецка. Подтвержденных изменений на линии фронта на этом участке не было.

Бои продолжались западнее Донецка в районе Георгиевки и Красногоровки, а также возле Победы. На участке границы Донецко-Запорожской области также продолжались позиционные бои, не зафиксировано подтвержденных изменений линии фронта.

Российские войска продвинулись на запад Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. К северо-западу от Вербового и вблизи Работино продолжаются позиционные бои.

Геолокационные кадры, опубликованные 31 марта, свидетельствуют, что российские оккупационные подразделения незначительно продвинулись к северу от Казачьих Лагерей (3 км от реки Днепр на восточном берегу Херсонской области), хотя это маловероятно в течение последних суток.

Российские и украинские силы сообщали, что продолжаются и в дальнейшем бои в Крынках.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.