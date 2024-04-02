УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Оккупанты наступают в районе Авдеевки и на левом берегу Херсонщины - ISW

Анна Ярославская
2 апреля 2024, 08:11
Институт изучения войны подтвердил продвижение российских войск вблизи Авдеевки и на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Армия рф
Армия РФ продвинулась на некоторых участках фронта / Коллаж: Главред, фото: МО рф

1 апреля на всей линии фронта продолжались позиционные бои. Российские войска продвинулись вблизи Авдеевки и на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Российские источники сообщают, что оккупационные войска продвинулись на запад от Бахмута, но специалисты ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Геолокационные кадры, опубликованные 1 апреля, показали последствия неудачного наступления российской бронетехники на Ивановское (между Часовым Яром и Бахмутом). Один из российских военных блогеров утверждает, что во время атак вблизи Ивановского оккупанты за последние дни потеряли 5-6 единиц бронетехники.

видео дня

Войска РФ недавно подтвердили наступление в направлениях на юго-запад и запад от Авдеевки. На геолокационных кадрах, опубликованных 31 марта, можно увидеть, что их подразделения продвинулись в Водяном по улице Гагарина. Оккупанты вышли на западную окраину населенного пункта.

К западу от Тоненького также были попытки российских войск пройти дальше. Российские войска пытались дополнительно продвигаться на запад от села.

Один из блогеров РФ пожаловался, что некомпетентные российские командиры тактического уровня мешают продвижению оккупантов в районе Авдеевки. Они больше заинтересованы в собственных интересах и продвижении своей карьеры, чем в защите своих людей.

Позиционные боевые действия 1 апреля продолжались на юго-запад и запад от Донецка. Подтвержденных изменений на линии фронта на этом участке не было.

Бои продолжались западнее Донецка в районе Георгиевки и Красногоровки, а также возле Победы. На участке границы Донецко-Запорожской области также продолжались позиционные бои, не зафиксировано подтвержденных изменений линии фронта.

Российские войска продвинулись на запад Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. К северо-западу от Вербового и вблизи Работино продолжаются позиционные бои.

Геолокационные кадры, опубликованные 31 марта, свидетельствуют, что российские оккупационные подразделения незначительно продвинулись к северу от Казачьих Лагерей (3 км от реки Днепр на восточном берегу Херсонской области), хотя это маловероятно в течение последних суток.

Российские и украинские силы сообщали, что продолжаются и в дальнейшем бои в Крынках.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Ситуация вблизи Авдеевки остается сложной. Российские оккупационные войска пытаются прорвать оборону в районе села Семеновка, однако, пока безрезультатно. Об этом сообщил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий также заявил, что российские оккупанты пытаются идти на штурм на Авдеевском направлении.

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке заявил, что российские оккупанты могут выйти на оперативный простор. Это им удастся в случае захвата двух сел к западу от Авдеевки.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что с начала 2024 года российская оккупационная армия смогла продвинуться в Украине почти на 100 квадратных километров.

По оценкам ISW, российские войска захватили 505 квадратных километров территории с начала наступательных операций в октябре 2023 года. Зато с 1 января по 28 марта 2024 года они захватили почти на 100 квадратных километров территории Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Авдеевка Херсонская область новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Оккупанты наступают в районе Авдеевки и на левом берегу Херсонщины - ISW

Оккупанты наступают в районе Авдеевки и на левом берегу Херсонщины - ISW

08:11 Украина
Франция ожидает, что Китай сможет повлиять на желание РФ воевать в Украине

Франция ожидает, что Китай сможет повлиять на желание РФ воевать в Украине

07:09 Мир
Врежет 4 затяжных шторма: календарь магнитных бурь на апрель

Врежет 4 затяжных шторма: календарь магнитных бурь на апрель

05:00 Синоптик
Все главные новости

Популярное

Певица Валерия высмеяла Регину Тодоренко после ее признания в «зависимости» 13164

Певица Валерия высмеяла Регину Тодоренко после ее признания в "зависимости"

Лохматая, загорелая и без пластики: Галкин показал настоящее лицо Пугачевой 5872

Лохматая, загорелая и без пластики: Галкин показал настоящее лицо Пугачевой

Самый мощный завод России в огне: на Уралмаше прогремели взрывы 4944

Самый мощный завод России в огне: на "Уралмаше" прогремели взрывы

Командование ВСУ пошло на неоднозначное решение 4585

Командование ВСУ пошло на неоднозначное решение

Последние новости

08:21

Партия Эрдогана проиграла выборы впервые за 22 года: почему?

08:11

Оккупанты наступают в районе Авдеевки и на левом берегу Херсонщины - ISW

07:45

Церковный праздник 3 апреля: что запрещено делать в день иконы Божьей Матери

07:09

Франция ожидает, что Китай сможет повлиять на желание РФ воевать в Украине

06:13

Россия нарастила импорт сырья для пороха из США и Германии: как так?мнение

Путин остался без преемника, в ближайшие годы РФ грозит военный переворот - ЯгунПутин остался без преемника, в ближайшие годы РФ грозит военный переворот - Ягун
05:35

Гороскоп на апрель 2024: астролог рассказала, что ждет Рыб

05:00

Врежет 4 затяжных шторма: календарь магнитных бурь на апрель

04:35

"России грозит военный мятеж": генерал описал негативный сценарий для РФВидео

04:00

"Пусть подавятся": Галкин жестко потролил россиян

Реклама
03:55

Копеечное средство спасет весь урожай: что положить в лунку при посадке огурцовВидео

03:10

Популярная голливудская актриса призналась, за что ее ненавидит Адель

02:40

"Уничтожит там все живое": эксперт оценил угрозу ударов РФ тактической ядеркойВидео

02:00

Виктория Бекхэм с невесткой адски сплясала под старый шлягер Spice GirlsВидео

01:40

"Может уничтожить 9-этажку": у россиянина чрезвычайно много бомб ОДАБ-1500 - Евлаш

01:31

Как избавиться от хмеля на дачном участке - "сгорит" и больше не вылезет

00:35

"Отошел в иной мир": в блоге Потапа молятся про музыканта

01 апреля, понедельник
23:49

Что положить в лунку при посадке моркови: 3 лучших варианта

23:22

Как загустить домашний майонез: будет ложка стоять

23:14

Зеленский назвал очень эффективное и решающее "слово" для победы

22:39

Простой трюк, чтобы избавиться от слизней: нужное средство найдется в холодильнике

Реклама
22:31

"Я рано развилась": Соловий призналась, когда впервые познала "любовь и ласки"

22:19

"Ступени в бесконечные пропасти к недоступной весне": рецензия на фильм "Оставайся онлайн"

22:07

Есть раненые и разрушения: в Кривом Роге прилет после ракетного удара РФ

21:50

Гороскоп на апрель 2024 для Козерогов: чем удивит второй месяц весныВидео

21:35

Невеста Parfeniuk показала первые фото артиста с первенцем

21:35

Повлияет на войну и судьбу: какими будут последствия соединений планет в апрелеВидео

21:29

F-16 смогут бить по территории РФ: пилот-"убийца" из США раскрыл важные детали

21:11

Из чего делают "Мивину": не всем известен настоящий состав популярного продукта

20:38

"В Европе не будет безопасно без Украины": Зеленский созвал встречу по работе с НАТОВидео

20:27

Виталий Портников. Будет ли наступление на ХарьковВидеоблоги

20:17

Враг идет на штурм с новой тактикой: ситуация на востоке резко обострилась

19:39

Виталий Козловский впервые признался, почему пел на русском языке

19:37

Командование ВСУ пошло на неоднозначное решениемнение

19:34

Будут дожди с грозами: после пылевой бури Украину накроет мощный шторм

19:22

Можно ли есть людям утиные яйца и чем это опасно: ответ удивит

19:14

У РФ катастрофические потери: за месяц ВСУ "перемололи" десятки тысяч россиян

18:54

Пока муж лечится от алкоголизма: Кудрявцева призналась в любви другому

18:37

Гороскоп на апрель 2024 для Стрельцов: есть шанс выиграть в лотерею и найти любовьВидео

18:18

Колонну разнесли в щепки: мощная ответка десантников ВСУ попала на видеоВидео

18:18

Пылает 3 тысячи кв. м.: под Москвой загорелся крупнейший завод "Электроизолит"Видео

Реклама
18:11

Убегут навсегда: как избавиться от муравьев из дома и квартиры

17:34

Путинист Филипп Киркоров "слил" ушедшего со сцены Валерия Леонтьева

17:20

РФ накопила сотни ракет: в ВСУ предупредили об угрозе массированных ударов

17:06

Пятна исчезнут, будто их и не было: 3 лучших способа, как отстирать мазут с одежды

17:04

Как быстро вывести пырей с огорода: 3 способа, которые точно помогут

16:58

Взорвали машину посреди города: в Старобельске "задвухсотили" коллаборанта Чайку

16:42

Почему 2 апреля обязательно нужно заменить постель: приметы дня

16:32

Дед в татухах: друзья Киркорова показали, как путинист выглядит в бытуВидео

16:29

Гороскоп на апрель 2024 для Скорпионов: любовные треугольники, расставания и переменыВидео

16:28

Стоит копейки - сэкономит тысячи: зачем засыпать лимонную кислоту в стиралку

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Великий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздник
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять