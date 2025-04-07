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Темпы оккупации снизились в 5 раз: сколько территорий РФ захватила с ноября

Анна Ярославская
7 апреля 2025, 07:50
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Если в ноябре 2024 года российские войска захватили примерно 730 км² территории Украины, то в марте - лишь 143 км².
Военные РФ, карта deepstatemap
Темпы продвижения российских войск неуклонно снижаются ежемесячно с ноября 2024 года / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, Минобороны РФ

Главные тезисы:

  • Темпы наступления РФ замедляются с ноября 2024 года
  • Замедление темпов оккупации связано с успешными операциями ВСУ

С осени 2024 года темпы российского наступления в Украине стабильно снижаются. За март ВС РФ продвинулись лишь на 143 квадратных километра, что является самым низким показателем за последние пять месяцев. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW цитируют данные британского Министерства обороны, согласно которым темпы продвижения российских войск неуклонно снижаются ежемесячно, начиная с ноября 2024 года:

видео дня
  • в ноябре российские войска захватили примерно 730 км² территории;
  • в декабре – 393 км²;
  • в январе 2025 года – 326 км²;
  • в феврале – 195 км²;
  • в марте – 143 км².
Темпы оккупации РФ стабильно снижаются
Темпы оккупации РФ стабильно снижаются / understandingwar.org

Похожие тенденции фиксирует и ISW на основе анализа геолокационных видео и спутниковых данных. По их подсчетам, российское продвижение в ноябре 2024 года составило 627 км², в декабре – 569 км², в январе – 427 км², в феврале – 354 км², а в марте – 203 км².

"Министерство обороны Великобритании, вероятно, использует другую методологию или источники для оценки российского продвижения в Украине, но отчет МО Великобритании согласуется с данными ISW, которые свидетельствуют об уменьшении ежемесячного российского продвижения в период с ноября 2024 года по март 2025 года.

Замедление темпов оккупации в ISW объясняют успешными операциями Вооруженных сил Украины. В марте украинские войска провели локальные контратаки на Покровском и Торецком направлениях, восстановив утраченные позиции в этих районах и тем самым способствуя замедлению российского продвижения в Украине.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, по данным DeepState за 6 апреля российская оккупационная армия продвинулась в трех населенных пунктах на востоке Украины. В частности, враг активизировался на Купянском, Покровском и Новопавловском направлениях.

В Нацгвардии Украины сообщили, что оккупационные войска агрессора России накапливают силы на Торецком, Покровском, Лиманском и Купянском направлениях. Враг систематически пополняет потери, поскольку ликвидируется много солдат.

Ранее российское Минобороны официально сообщило о продвижении войск РФ на Сумщине и якобы оккупации населенного пункта Басовка Сумского района. Однако, в Госпогранслужбе эту информацию опровергли.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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