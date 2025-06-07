8 июня – Троица: народные приметы и что нельзя делать в этот день

Праздник посвящен тайне Пресвятой Троицы - единству Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа.

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8 июня – Троица / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Кратко:

Какой 8 июня церковный праздник

Что нельзя делать 8 июня

Народные приметы и традиции

В воскресенье, 8 июня, верующие празднуют Троицу. Один из самых больших праздников в церковном календаре. Еще одно название - Пятидесятница. Праздник привязан к Пасхе, а потому нет постоянной даты. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой 8 июня церковный праздник по новому календарю

Согласно Евангельскому рассказу, ученики Иисуса собрались вместе в Иерусалиме, когда вдруг услышали шум с неба, похожий на бурю. Над каждым из них появился огненный язык - знак того, что на них сошел Святой Дух. И апостолы стали говорить на языках разных народов - так, чтобы каждый прибывший в город чужеземец услышал Божью истину на своем родном языке.

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Этот момент стал переломным: ученики уже не были запуганными скрывающимися людьми. Они превратились в смелых благовестников. Так началась миссия Церкви, которая длится более двух тысяч лет.

Праздник посвящен тайне Пресвятой Троицы - единству Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа. Христианская вера исповедует, что Бог один, но открывается человеку в трех ипостасях. В день Троицы Церковь особенно подчеркивает эту глубокую правду - Бог есть Любовь и Общение, а не одиночество.

Что нельзя делать 8 июня

Нельзя работать на огороде - считается, что в этот день земля "святая".

Не следует резать, шить, вязать - какие-либо острые предметы использовать запрещается.

Запрещается купаться в открытых водоемах - на Зеленые святки (как Троицу называют в народе) русалки становятся особенно активными.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

дождь - ждите грибное лето и много зелени;

птицы "купаются" в пыли - к жаре;

солнечная и тихая погода - будет теплое лето;

пчелы очень активны - ждите сухого лета;

ветер с севера - к прохладному лету;

утром густая трава - хорошо уродит зерно.

В народе 8 июня носило название Карп Карполов. Это образ, возникший в воображении наших предков и связанный с началом лета.

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Талисманом человека, рожденного 8 июня является берилл. Минерал, сияющий в самых разных оттенках. Берилл с давних времен считался могучим оберегом. Ему приписывали способность отгонять темную энергию и всяческий негатив, защищая своего владельца от зла и неприятностей.

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