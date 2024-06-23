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Церковный праздник 23 июня: что категорически запрещено делать на Троицу

Юлия Закрепа
23 июня 2024, 00:11
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 23 июня.
Церковный праздник 23 июня: что категорически запрещено делать на Троицу
Что нельзя делать на Троицу / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Праздник 23 июня имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на Троицу и Пятидесятницу.

Какой праздник 23 июня

В Украине и мире 23 июня отмечают такие праздники:

видео дня
  • День государственной службы Украины
  • Международный Олимпийский день
  • День государственной службы ООН
  • Международный день вдов

Церковный праздник 23 июня

По новому церковному календарю, 23 июня в Украине отмечают Троицу и чтят память мученицы Агриппины.

Троица или Зеленое воскресенье - это чрезвычайно важный праздник для верующих. Известно, что его празднование привязано к Пасхе, ведь Троица приходится на 50-й день после Светлого Христова Воскресения. Из церковных преданий известно, что на 50-й день после воскресения Иисуса Христа перед его учениками явился Святой Дух. Апостолы тогда получили от него дар исцеления, изучили все языки, что помогло им распространять христианство по всему миру.

Традиционно, в этот день, в храмах проводят праздничные богослужения и большие вечерние службы. Самым главным символом праздника у христиан восточного обряда - зеленые веточки березы и других деревьев. Также существует традиция украшать дома и церкви.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать на Троицу

  • В народе существует поверье, если на Троицу молодая пара будет праздновать свадьбу, то существует риск, что ничего хорошего не получится. Новая семья может быстро расстаться.
  • Категорически запрещено в этот день шить, вязать и тяжело работать на огороде. Вместо этого лучше посетить церковь, помолиться и поставить свечу.
  • Также не стоит в этот день идти на кладбище, ведь это может иметь плохие последствия.

День Ангела 23 июня

23 июня свои именины отмечают владельцы таких имен как Денис, Дмитрий, Захар, Игнат, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр, Елена, Елена, Илона.

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