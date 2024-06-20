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Церковный праздник: что категорически запрещено делать 21 июня

Юлия Закрепа
20 июня 2024, 15:30
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 21 июня.
Церковный праздник: что категорически запрещено делать 21 июня
Что нельзя делать 21 июня / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Праздник 21 июня имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на мученика Иулиана Тарсийского.

Какой праздник 21 июня

В Украине и мире 21 июня отмечают такие праздники:

видео дня
  • Международный День Йоги
  • Международный день скейтбординга
  • Всемирный день борьбы с боковым амиотрофическим склерозом
  • Всемирный день рукопожатия

Церковный праздник 21 июня

По новому церковному календарю, 21 июня в Украине отмечают и чтят память мученика Юлиана Тарсийского.

Известно, что мученик Юлиан Тарсийский происходит из малоазийской провинции Киликия. Он был сыном сенатора-язычника, а мать его была христианкой. После того, как его отец умер, мать святого Юлиана переселилась в город Тарс, там она крестила сына и воспитала в христианском благочестии. Когда Юлиану исполнилось 18 лет, во время правления императора Диоклетиана происходили массовые гонения на христиан. Однажды схватили и святого Юлиана. Его целый год водили по городам Киликийской области, в каждом из них подвергая допросам и жестоким пыткам, после чего бросили в темницу.

После многих отказов святого мученика Юлиана отречься от христианства, его зашили в мешок, который был песком и ядовитыми змеями, а затем бросили в море. Его тело волны вынесли на берег возле Александрии, где его с честью похоронила одна александрийская христианка.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 21 июня

  • В народе считается, если в этот день поссоритесь с родными или друзьями, то существует риск, что ссора затянется на долгое время.
  • Также в этот день существует примета, что запрещено 21 июня опаздывать на свидание, ведь можно навсегда потерять свое счастье.
  • 21 июня не стоит выносить мусор из дома и мыть пол.

День Ангела 21 июня

21 июня свои именины отмечают обладатели таких имен как Александр, Георгий, Егор, Иван, Макар, Ян, Елена, Елена, Илона.

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