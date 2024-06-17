Церковный праздник: что категорически запрещено делать 18 июня

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 18 июня.

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Что нельзя делать 18 июня / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Праздник 18 июня имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на мученика Леонтия.

Какой праздник 18 июня

В Украине и мире 18 июня отмечают такие праздники:

видео дня

День участкового офицера полиции в Украине

День любителей рыбалки

Международный день суши

День Республики Сейшельские Острова

Церковный праздник 18 июня

По новому церковному календарю, 18 июня в Украине отмечают и чтят память мученика Леонтия.

Известно, что святой мученик родился в Греции. Он был на службе в римской армии и имел звание центуриона, однако Леонтий был очень хорошим, мужественным человеком и придерживался праведной жизни. Благодаря своей высокой военной должности он помогал другим и распространял христианское учение.

Однако, когда начались преследования христиан, Леонтия схватили и отвели на суд. Мученика долго и жестоко пытали, но он оставался непоколебимым в своей вере. По легенде, во время пыток он смог обратить в христианство многих своих палачей и других людей, которые видели его страдания.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 18 июня

В народе считают, что в этот день запрещено бездельничать, лежать долго в постели, ведь существует риск получить болезни.

В этот день также нельзя тратить слишком много денег, чтобы не обеднеть.

Считается, что не стоит 18 июня выставлять свои заслуги напоказ.

День Ангела 18 июня

18 июня свои именины отмечают обладатели таких имен как Афанасий, Даниил, Леонтий, Михаил, Дарья, Ефросинья, Мария.

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