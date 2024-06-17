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Церковный праздник: что категорически запрещено делать 18 июня

Юлия Закрепа
17 июня 2024, 15:40
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 18 июня.
Церковный праздник: что категорически запрещено делать 18 июня
Что нельзя делать 18 июня / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Праздник 18 июня имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на мученика Леонтия.

Какой праздник 18 июня

В Украине и мире 18 июня отмечают такие праздники:

видео дня
  • День участкового офицера полиции в Украине
  • День любителей рыбалки
  • Международный день суши
  • День Республики Сейшельские Острова

Церковный праздник 18 июня

По новому церковному календарю, 18 июня в Украине отмечают и чтят память мученика Леонтия.

Известно, что святой мученик родился в Греции. Он был на службе в римской армии и имел звание центуриона, однако Леонтий был очень хорошим, мужественным человеком и придерживался праведной жизни. Благодаря своей высокой военной должности он помогал другим и распространял христианское учение.

Однако, когда начались преследования христиан, Леонтия схватили и отвели на суд. Мученика долго и жестоко пытали, но он оставался непоколебимым в своей вере. По легенде, во время пыток он смог обратить в христианство многих своих палачей и других людей, которые видели его страдания.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 18 июня

  • В народе считают, что в этот день запрещено бездельничать, лежать долго в постели, ведь существует риск получить болезни.
  • В этот день также нельзя тратить слишком много денег, чтобы не обеднеть.
  • Считается, что не стоит 18 июня выставлять свои заслуги напоказ.

День Ангела 18 июня

18 июня свои именины отмечают обладатели таких имен как Афанасий, Даниил, Леонтий, Михаил, Дарья, Ефросинья, Мария.

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