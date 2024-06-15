УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Церковный праздник: что категорически запрещено делать 16 июня

Юлия Закрепа
15 июня 2024, 10:58
35
Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 16 июня.
Церковный праздник: что категорически запрещено делать 16 июня
Что нельзя делать 16 июня / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Праздник 16 июня имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на святителя Тихона, епископа Амафунтского.

Какой праздник 16 июня

В Украине и мире 16 июня отмечают такие праздники:

видео дня
  • День отца (День папы)
  • День медицинского работника
  • Международный день семейных денежных переводов
  • День свежих овощей
  • Международный день биотехнолога

Церковный праздник 16 июня

По новому церковному календарю, 16 июня в Украине отмечают и чтят память святителя Тихона, епископа Амафунтского.

Известно, что святой Тихон родился на Кипре. Его родители были глубоко верующими христианами, поэтому он с детства был очень набожным и проявлял сильную любовь к Богу. Он был чрезвычайно милосердным и сострадательным к людям.

Он часто помогал нуждающимся и делал добрые дела. Тихона избрали епископом Аматунтским после смерти предыдущего. На этой должности он активно распространял христианство среди местного населения, которое еще придерживалось языческих верований. Святой Тихон получил прозвище "Чудотворец" благодаря многим чудесам, которые приписываются ему как при жизни, так и после смерти.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 16 июня

  • Известно, что в этот день запрещено обижаться и ссориться с родными людьми, зато нужно отпустить ситуацию.
  • Однако, в этот день категорически запрещено лениться, поэтому лучше в этот день плодотворно поработать.
  • Также в народе считают, что 16 июня запрещено печь любые блюда.

День Ангела 16 июня

16 июня свои именины отмечают владельцы таких имен как Андрей, Елисей, Кирилл, Константин, Михаил, Теодор, Федор, Ярослав, Елена, Елена, Елена, Илона.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник календарь праздников интересные новости именины церковный праздник
Реклама

Главное за день

В Украине выведут в ремонт энергоблоки АЭС: что будет с отключениями света

В Украине выведут в ремонт энергоблоки АЭС: что будет с отключениями света

12:08 Украина
Запускают тысячи авиабомб по Украине: Зеленский раскрыл реальные цели атак РФ

Запускают тысячи авиабомб по Украине: Зеленский раскрыл реальные цели атак РФ

11:40 Украина
У россиян снова паника: беспилотники атаковали Ростовскую область РФ - детали

У россиян снова паника: беспилотники атаковали Ростовскую область РФ - детали

09:47 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Путин занервничал и совершил большую глупость 6692

Путин занервничал и совершил большую глупость

Как очистить вишню от косточек с помощью шприца: интересный лайфхак 5476

Как очистить вишню от косточек с помощью шприца: интересный лайфхак

Дальше - хуже: что будет, если не прийти по повестке в ТЦК - объяснение юриста 4046

Дальше - хуже: что будет, если не прийти по повестке в ТЦК - объяснение юриста

Путин сделал позорное заявление о наступлении на Киев и разразился условиями мира 3597

Путин сделал позорное заявление о наступлении на Киев и разразился "условиями мира"

Последние новости

12:28

"Мир в обмен на людей - рабство": Стефанчук злобно растоптал условия Путина

12:25

Куда стремится мысль, туда движется тело: рецензия на мультфильм "Мыслями наизнанку 2"Видео

12:08

В Украине выведут в ремонт энергоблоки АЭС: что будет с отключениями света

11:49

Слишком поздно: дворецкий Королевского дворца сделал смелое заявление о Гарри

11:40

Запускают тысячи авиабомб по Украине: Зеленский раскрыл реальные цели атак РФ

Россия истерит, Китай оказался в ловушке: Загородний – о том, чего ждать от саммита мираРоссия истерит, Китай оказался в ловушке: Загородний – о том, чего ждать от саммита мира
11:36

Гитлера на встречу в Тегеран тоже не звали: эксперт об отсутствии РФ на Саммите

11:08

Лишь единицы прочитают слово за 8 секунд: загадка для самых сообразительных

10:58

Церковный праздник: что категорически запрещено делать 16 июня

10:33

Отправка войск Британии в Украину: Сунак сделал неожиданное заявление

Реклама
10:11

Что значит "його/її ґедзь вкусив": не все знают правильный ответВидео

10:00

Предпосылки для "мирных" переговоров: в ISW раскрыли, что требует Путин у Запада

09:47

У россиян снова паника: беспилотники атаковали Ростовскую область РФ - детали

09:23

Гороскоп на завтра 16 июня: Скорпионам - разочарование, Ракам - удача на каждом шагу

09:07

Почему Запад активизировался, а Путин говорит о мире?мнение

09:00

Без электричества по 6-12 часов и перебои с отоплением: что ждет украинцев зимой

08:54

Более 70 дронов нанесли удар по аэродрому РФ: в ГУР удивили подробностями атаки

08:45

Нужно ли чистить шампиньоны от кожуры: какая опасность скрывается в нечищеных грибах

08:14

В Донецкой области оккупанты прорываются вперед: аналитики раскрыли ситуацию

06:35

Почему соглашение с США попахивает духом Будапештского меморандумамнение

05:30

КНР поддерживает войну: эксперт об "истерике" РФ и Китая перед Саммитом мира

Реклама
04:56

Последствия ужасные: какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде - полный списокВидео

04:10

Как заморозить кукурузу: чрезвычайно простой способ, с которым справится каждыйВидео

03:43

Вырастут сочные помидоры: садовод назвал одну вещь, которую нужно сделать в июне

03:27

Для чего нужны три отделения в стиральной машинке: секрет идеальной чистоты вещей

02:40

На ЗАЭС может произойти катастрофа: в Энергоатоме поразили возможным сценарием

02:00

Устроила "голую" вечеринку: предательница Лолита Милявская попала в новый скандал

00:28

Там самые интенсивные штурмы: названо направление на фронте, где очень сложная ситуация

00:22

Зеленского беспокоит "мелкий шрифт" в соглашении с США: в NYT раскрыли "подводные камни"

00:18

Не хочу говорить слово "дочь": Евгения Власова рассказала, почему прячет свою девочкуВидео

14 июня, пятница
23:30

Жена Виктора Павлика похвасталась подарком от него

23:18

Штормить будет раз за разом: в Украину врываются магнитные бури

22:57

Украина в шаге от членства в ЕС: названа дата официальных переговоров о вступлении

22:26

В Украине с 16 июля будут присылать повестки новым способом: объяснение Минобороны

21:59

У Зеленского раскрыли вероятный сценарий допуска РФ на новый Саммит мира

21:50

"Чем родители думают?!": учителя поделились самыми "странными" именами детей

21:47

Что присходит на Саммите мира в Швейцарии: главное

21:45

Прямое попадание в ангар: появились снимки с последствиями ударов по авиабазе в РФ

21:44

"Худшее не позади": Кейт Миддлтон сделала новое заявлениеВидео

21:09

Ситуация в энергосистеме ощутимо усложнится: тревожный прогноз "Укрэнерго"

21:07

США ищут приемлемое завершение войны: в The Economist назвали дату переговоров с РФ

Реклама
20:06

Сто делегаций на Саммите: Зеленский прибыл в Швейцарию и сделал важное заявление

19:55

Какой алкоголь нельзя дарить на свадьбу и почему: бармен назвал списокВидео

19:45

"Никто не хочет напрягаться": Загородний раскрыл истинную суть западных политиков

19:33

Мощные ливни, град и шквалы: Украину накрывает очень сильный шторм

19:25

РФ должна выплатить Украине под полтриллиона долларов: громкое решение G7

19:17

Графики отключения света 15 июня: часов без света будет значительно больше

19:05

София Ротару находится с внуком-беглецом в США - росСМИ

18:59

В Украине началась "ключевая стадия" войны: в Пентагоне удивили заявлением

18:57

Не убегают с огорода: куда исчезают колорадские жуки зимой - почему их не видно

18:38

"Это произойдет": министр обороны США назвал срок поставки истребителей F-16

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять