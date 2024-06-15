Церковный праздник: что категорически запрещено делать 16 июня

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 16 июня.

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Что нельзя делать 16 июня / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Праздник 16 июня имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на святителя Тихона, епископа Амафунтского.

Какой праздник 16 июня

В Украине и мире 16 июня отмечают такие праздники:

видео дня

День отца (День папы)

День медицинского работника

Международный день семейных денежных переводов

День свежих овощей

Международный день биотехнолога

Церковный праздник 16 июня

По новому церковному календарю, 16 июня в Украине отмечают и чтят память святителя Тихона, епископа Амафунтского.

Известно, что святой Тихон родился на Кипре. Его родители были глубоко верующими христианами, поэтому он с детства был очень набожным и проявлял сильную любовь к Богу. Он был чрезвычайно милосердным и сострадательным к людям.

Он часто помогал нуждающимся и делал добрые дела. Тихона избрали епископом Аматунтским после смерти предыдущего. На этой должности он активно распространял христианство среди местного населения, которое еще придерживалось языческих верований. Святой Тихон получил прозвище "Чудотворец" благодаря многим чудесам, которые приписываются ему как при жизни, так и после смерти.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 16 июня

Известно, что в этот день запрещено обижаться и ссориться с родными людьми, зато нужно отпустить ситуацию.

Однако, в этот день категорически запрещено лениться, поэтому лучше в этот день плодотворно поработать.

Также в народе считают, что 16 июня запрещено печь любые блюда.

День Ангела 16 июня

16 июня свои именины отмечают владельцы таких имен как Андрей, Елисей, Кирилл, Константин, Михаил, Теодор, Федор, Ярослав, Елена, Елена, Елена, Илона.

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