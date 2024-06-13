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Какой праздник 14 июня: что категорически запрещено делать на пророка Елисея

Юлия Закрепа
13 июня 2024, 10:00
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 14 июня.
Какой праздник 14 июня: что категорически запрещено делать на пророка Елисея
Что нельзя делать 14 июня / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Праздник 14 июня имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха Константинопольского.

Какой праздник 14 июня

В Украине и мире 14 июня отмечают такие праздники:

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Церковный праздник 14 июня

По новому церковному календарю, 14 июня в Украине отмечают и чтят память пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха Константинопольского.

Известно, что святой пророк Елисей происходит из города Авел-Мехола, что вблизи Иордана. Еще до рождения Елисея произошло несколько чудес, включая рев золотого тельца в далеком городе Силом, который указывал на рождение великого пророка. Святой Илия помазал Елисея святым маслом и передал ему дух Божий. Пророк совершил много чудес, среди которых воскрешение сына шунамитянки и исцеление Неемана. Однажды он проклял мальчиков, которые высмеивали его, а впоследствии две медведицы разорвали их.

Из преданий известно, что Елисей собственными глазами видел, как Илья поднялся на небо в огненной колеснице. После этого Елисей получил двойную долю духа Ильи и продолжал служить Богу и совершать чудеса до смерти.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 14 июня

  • Считается, что в этот день категорически запрещено ссориться, распространять сплетни и клевету.
  • Также нельзя быть жадным в этот день, зато лучше помочь нуждающимся.
  • В народе считают, что в этот день запрещено лениться, ведь это может привести к заболеваниям.

День Ангела 14 июня

14 июня свои именины отмечают владельцы таких имен как Яков, Александр, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнат, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Ян, Анастасия.

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