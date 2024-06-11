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Какой праздник 12 июня: что категорически запрещено делать на святого Петра

Юлия Закрепа
11 июня 2024, 09:00
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 12 июня.
Какой праздник 12 июня: что категорически запрещено делать на святого Петра
Что нельзя делать 12 июня / коллаж: Главред, фото: unsplash

Праздник 12 июня имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать у преподобного Онуфрия Великого, преподобного Петра Афонского.

Какой праздник 12 июня

В Украине и мире 12 июня отмечают такие праздники:

видео дня
  • Всемирный день борьбы с детским трудом
  • День работника фондового рынка Украины
  • День Супермена
  • День красной розы
  • Международный день дубляжа

Церковный праздник 12 июня

По новому церковному календарю, 12 июня в Украине отмечают и чтят память преподобного Онуфрия Великого и преподобного Петра Афонского.

Из преданий известно, что святой Онуфрий жил в пустыне в полном одиночестве 60 лет. В юности он воспитывался в Фиваидском монастыре в Египте, а впоследствии захотел стать отшельником. По легенде, ночью Онуфрий тайно вышел из монастыря и увидел перед собой светлый луч. Он испугался, но потом раздался голос Ангела, который приказал ему идти за светом. В пустыне встретился святой Онуфрий с отшельником и остался с ним. Когда убедился старец, что Онуфрий уже сможет справиться сам, то покинул его. За время своей жизни в пустыне святой Онуфрий видел немало чудес и сотворил много подвигов.

Святой Петр происходил из Константинополя и был военным сановником. Однажды его взяли в плен и пообещал, что после этого примет веру и пойдет в монастырь, если его освободят. Все так и произошло - святой получил свободу и отправился на гору Афон, где плодотворно работал. Он прожил там более 50 лет и стал руководителем и образцом для многих послушников в храмах

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 12 июня

  • Категорически запрещено в этот день убивать змей.
  • Также существует мнение, что 12 июня нельзя купаться в реках и озерах, ведь можно встретить русалок - это плохой знак.
  • В народе считают, что в этот день запрещено работать в поле и косить траву.

День Ангела 12 июня

12 июня свои именины отмечают владельцы таких имен как Адриан, Афанасий, Николай, Степан, Евдокия, Ефросиния.

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