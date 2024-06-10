Какой праздник 11 июня: что категорически запрещено делать на Варфоломея и Варнавы

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 11 июня.

https://glavred.info/holidays/yake-svyato-11-chervnya-shcho-kategorichno-zaboroneno-robiti-na-varfolomiya-i-varnavi-10571828.html Ссылка скопирована

Какой праздник 11 июня / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Праздник 11 июня имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать у апостолов Варфоломея и Варнавы.

Какой праздник 11 июня

В Украине и мире 11 июня отмечают такие праздники:

видео дня

Всемирный день борьбы с раком предстательной железы

Всемирный день памяти домашних животных

Международный день опекуна

Церковный праздник 11 июня

По новому церковному календарю, 11 июня в Украине отмечают и чтят память апостолов Варфоломея и Варнавы, иконы Божьей Матери "Достойно есть".

Известно, что святой апостол Варфоломей происходил из Каны Галилейской и был одним из 12 апостолов Христовых. В свое время Иисус увидел в нем "истинного израильтянина, в котором нет лукавства". Он вместе с апостолом Филиппом проповедовал Евангелие в Сирии и Малой Азии. Совершил много чудес и исцелил одержимую бесом дочь царя Полимия. Умер на кресте, став мучеником.

Святой апостол Варнава сотрудничал с Варфоломеем в проповеди. Он со своей сестрой сделали много знамений, исцеляли больных и бесноватых. Однако, был осужден на смерть через распятие.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 11 июня

В народе считают, что в этот день категорически запрещено ссориться супружеской паре, ведь существует риск напугать семейное счастье.

Также 11 июня нельзя брать и занимать деньги, ведь тогда целый год будешь бедным.

В народе отмечают, что 11 июня не стоит идти в лес собирать лекарственные травы - в этот день их отравляет нечистая сила.

День Ангела 11 июня

11 июня свои именины отмечают владельцы таких имен как Александр, Аркадий, Георгий, Егор, Лаврентий, Николай, Петр, Теодор, Федор.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред