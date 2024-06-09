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Церковный праздник: что категорически запрещено делать 10 июня

Юлия Закрепа
9 июня 2024, 11:48
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 10 июня.
Церковный праздник: что категорически запрещено делать 10 июня
Какой праздник 10 июня / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Праздник 10 июня имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день священномученика Тимофея, епископа Прусского.

Какой праздник 10 июня

В Украине и мире 10 июня отмечают такие праздники:

видео дня
  • День Португалии и португальских сообществ
  • Всемирный день мороженого
  • Всемирный день ремесел
  • День шариковой ручки

Церковный праздник 10 июня

По новому церковному календарю, 10 июня в Украине отмечают и чтят память священномученика Тимофея, епископа Прусского.

Известно, что святой мученик Тимофей был епископом в городе Пруса, который находился в крае Витинийском. Святой был известен своей необычайной святостью, за это его Иисус наделил даром чудотворения. Из преданий дошло, что среди его великих чудес было убийство огромной змеи, которая жила в пещере и вредила людям и скоту, а также он оживил царя Арита, который был на смертном одре.

Однако, когда на трон вступил Юлиан, он устроил гонения на Церковь и верующих. В то время святой Тимофей активно проповедовал слово Божие, наставлял верующих людей и обращал к вере неверных. За эти свои действия его арестовали и бросили в темницу. За свою веру и служение Иисусу Христу его казнили в тюрьме. Его тело было честно похоронено верующими, а из его гроба происходили чудесные исцеления.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 10 июня

  • В церкви отмечают, что в этот день не стоит отказывать людям в помощи и запрещено скупиться.
  • В народе считают, что 10 июня незамужним девушкам нельзя смотреть в чужое зеркало.
  • Также отмечают, что в понедельник не стоит выносить мусор из дома.

День Ангела 10 июня

10 июня свои именины отмечают владельцы таких имен как Дмитрий, Игнат, Анастасия.

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