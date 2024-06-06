Церковный праздник 7 июня: почему в этот день стоит надеть золотые украшения

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 7 июня.

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Какой праздник 7 июня / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Праздник 7 июня имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день священномученика Феодота Анкирского.

Церковный праздник 7 июня

По новому церковному календарю, 7 июня в Украине отмечают и чтят память священномученика Феодота Анкирского. Из преданий известно, что святой жил в третьем веке нашей эры в Галатийском городе Анкире. Он жил в период жестоких гонений сторонников Христова учения, однако, несмотря на это все, он принял христианство. Также известно, что имея свою гостиницу, святой Феодот часто прятал у себя братьев по вере и проводил тайные Богослужения дома. Он неоднократно посещал заключенных верующих и оказывал моральную поддержку, а иногда и выкупал их из плена.

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Святой также часто занимался захоронением казненных христиан и однажды его поймали. Римский император Диоклетиан узнал об этом и приказал схватить Феодота, где его жестоко пытали и угрожали. Его тело после пыток превратилось в сплошную язву, но Феодот и его вера не сломались. Затем его убили мечом.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 7 июня

Считается, что 7 июня лучше не стоит признаваться в любви или справлять сватовство. В народе считают, если в этот день планировать такие события, то существует риск отказа и окончания отношений.

В этот день также запрещено носить украшения и вещи из серебра, зато лучше одеть золотые украшения - они станут прекрасным оберегом в этот день.

День Ангела 7 июня

7 июня свои именины отмечают владельцы таких имен как Антон, Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Теодор, Федор, Филипп, Ян.

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