Церковный праздник 6 июня: что нельзя делать на преподобного Виссариона

Праздник 6 июня имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день преподобного Виссариона, чудотворца Египетского.
Какой праздник 6 июня
В Украине и мире 6 июня отмечают такие праздники:
- День журналиста Украины
- Всемирный день борьбы с болезнью Вернейля
- День садоводства
- Международный день очистки водоемов
Церковный праздник 6 июня
По новому церковному календарю, 6 июня в Украине отмечают и чтят память преподобного Виссариона, чудотворца Египетского.
Известно, что преподобный Виссарион родился и жил в Египте. Еще в юности он он избрал христианскую жизнь и вел строгую церковную жизнь, стараясь держать себя в духовной чистоте. Виссарион также совершил большое путешествие по святым местам в Иерусалиме, посетил преподобного Герасима в Иорданской пустыне, а также видел других отшельников.
После того, как он вернулся из путешествия, то принял решение о постриге и стал учеником преподобного Исидора Пелусиота. Однажды святой погрузился в молитву и простоял неподвижно сорок дней без еды и сна. Если и спал Виссарион, то только стоя или сидя. За свои великие духовные труды преподобный Виссарион получил от Бога дар чудотворений.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Чего нельзя делать 6 июня
- Считается, что в этот день, 6 июня, запрещено употреблять плохие слова, ссориться с родными и нельзя желать другим людям зла.
- Также лучше в этот день не давать никому в долг денег, ведь существует риск, что вам их больше не вернут, а с тем человеком поссоритесь.
День Ангела 6 июня
6 июня свои именины отмечают владельцы таких имен как Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил, Ростислав.
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