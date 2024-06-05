Церковный праздник 6 июня: что нельзя делать на преподобного Виссариона

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 6 июня.

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Что нельзя делать 6 июня / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Праздник 6 июня имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день преподобного Виссариона, чудотворца Египетского.

Какой праздник 6 июня

В Украине и мире 6 июня отмечают такие праздники:

видео дня

День журналиста Украины

Всемирный день борьбы с болезнью Вернейля

День садоводства

Международный день очистки водоемов

Церковный праздник 6 июня

По новому церковному календарю, 6 июня в Украине отмечают и чтят память преподобного Виссариона, чудотворца Египетского.

Известно, что преподобный Виссарион родился и жил в Египте. Еще в юности он он избрал христианскую жизнь и вел строгую церковную жизнь, стараясь держать себя в духовной чистоте. Виссарион также совершил большое путешествие по святым местам в Иерусалиме, посетил преподобного Герасима в Иорданской пустыне, а также видел других отшельников.

После того, как он вернулся из путешествия, то принял решение о постриге и стал учеником преподобного Исидора Пелусиота. Однажды святой погрузился в молитву и простоял неподвижно сорок дней без еды и сна. Если и спал Виссарион, то только стоя или сидя. За свои великие духовные труды преподобный Виссарион получил от Бога дар чудотворений.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 6 июня

Считается, что в этот день, 6 июня, запрещено употреблять плохие слова, ссориться с родными и нельзя желать другим людям зла.

Также лучше в этот день не давать никому в долг денег, ведь существует риск, что вам их больше не вернут, а с тем человеком поссоритесь.

День Ангела 6 июня

6 июня свои именины отмечают владельцы таких имен как Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил, Ростислав.

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