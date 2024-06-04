Церковный праздник 5 июня: что запрещено делать в день Игоревской иконы Божьей Матери

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 5 июня.

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Какой праздник 5 июня / коллаж: Главред, фото: unsplash

Праздник 5 июня имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день Игоревской иконы Божией Матери и перенесения мощей благоверного князя Игоря Черниговского.

Какой праздник 5 июня

В Украине и мире 5 июня отмечают такие праздники:

видео дня

Всемирный день охраны окружающей среды

День Иерусалима

День воздушных шариков

Церковный праздник 5 июня

По новому церковному календарю, 5 июня в Украине отмечают и чтят память Игоревской иконы Божией Матери, перенесение мощей благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского, блаженного Константина, митрополита Киевского, чудотворца.

Известно, что Игоревская икона Божьей Матери - это икона Богородицы, она считается чудотворной и сильной. Свое название она получила в честь Великого князя Киевского Игоря Ольговича, который молился перед иконой в последние минуты своей жизни.

Также празднование иконы совпадает одновременно с празднованием перенесения мощей великого князя Игоря из Киева в Спасо-Преображенский собор в Чернигове. Однако, позже образ был перемещен к апостолу Иоанну Богослову в Успенский собор Киево-Печерской лавры, где и оставался до начала XX века. Сейчас неизвестно, где может находиться икона.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 5 июня

В народе считается, что если в этот день долго спать, то и в будущем всю свою жизнь можете проспать.

5 июня лучше отложить работы по дому и двору, а вместо этого помолиться Игоревской иконе Божьей Матери.

Также в этот день запрещено тратить большие суммы денег, ведь существует риск напрасно потерять их.

День Ангела 5 июня

5 июня свои именины отмечают владельцы таких имен как Василий, Кирилл, Лаврентий, Симон, Таисия.

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