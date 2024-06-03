Церковный праздник 4 июня: что запрещено делать на святого Митрофана

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 4 июня.

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Какой праздник 4 июня / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Праздник 4 июня имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на святителя Митрофана, патриарха Константинопольского.

Какой праздник 4 июня

В Украине и мире 4 июня отмечают такие праздники:

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Церковный праздник 4 июня

По новому церковному календарю, 4 июня в Украине отмечают и чтят память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского.

Известно, что святитель Митрофан жил в период правления императора Константина Великого, который был первым императором, верным Богу. Сам Митрофан происходил из царского рода, но его отец, римлянин Дометий, отрекся от идолопоклонничества и избрал путь христианства. После смерти архиерея Прова Митрофан стал его преемником. Когда император Константин прибыл в Византию и увидел Митрофана, то взял его с собой в Рим. В 325 году Митрофан умер, а его мощи оказались нетленными.

Мощи его покоятся в Константинополе, в храме, построенном в его честь.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 4 июня

В этот день категорически запрещено ссориться, ведь существует риск потерять связи с родными или друзьями надолго.

В народе также отмечают, что 4 июня не стоит пить алкогольные напитки, ведь может произойти беда.

Также в этот день нельзя врать, ведь эта ложь может обернуться против вас.

День Ангела 4 июня

4 июня свои именины отмечают владельцы таких имен как Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен, Акилина.

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