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Церковный праздник 3 июня: что категорически запрещено делать в этот день

Юлия Закрепа
2 июня 2024, 11:50
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 3 июня.
Церковный праздник 3 июня: что категорически запрещено делать в этот день
Какой праздник 3 июня / коллаж: Главред, фото: unsplash

Праздник 3 июня имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать мученикам Лукиллиану и другим.

Какой праздник 3 июня

В Украине и мире 3 июня отмечают такие праздники:

видео дня
  • Всемирный день велосипедистов
  • Всемирный день людей с деформацией стопы
  • День повторений

Церковный праздник 3 июня

По новому церковному календарю, 3 июня в Украине отмечают и чтят память мучеников Лукиллиана и других.

Из преданий известно, что святой Лукиллиан жил в третьем веке, в Никомидии и всю свою жизнь был языческим жрецом. В старости он решил покреститься. Другие язычники, как увидели изменения Лукиллиана, также выбрали христианскую веру. Однако, это дошло до царя и Лукиллиана схватили и пытались заставить вернуться в язычество. Мученик стойко держался и отказался, поэтому попал в темницу.

Перед Лукиллианом в темницу бросили еще четырех непокоренных - Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия. Их всех жестоко осудили и решили сжечь в печи, но ее пламя погасло, и мученики остались невредимыми. Тогда правитель велел всех казнить.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 3 июня

  • В народе считают, что в этот день нельзя посещать лес и гулять по нему, ведь может произойти что-то странное.
  • В церкви отмечают, что 3 июня запрещено употреблять бранные слова и ссориться с родными.

День Ангела 3 июня

3 июня свои именины отмечают владельцы таких имен как Адриан, Арсений, Иван, Ян.

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