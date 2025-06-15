В Украине может подорожать газ: в чем причина

Экс-глава "Нафтогаза" поделился неутешительным прогнозом для украинцев.

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Цены на газ в Украине могут вырасти / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

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Удары Израиля по газовой инфраструктуре Ирана могут вызвать рост цен на газ в Европе, что скажется и на стоимости в Украине. Такое предположение высказал экс-глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Израиль начал уничтожать дронами Иранскую газовую инфраструктуру... для тех, кто думает, что делать с закупками газа на эту зиму: это будет иметь существенное влияние на баланс (а следовательно, и цену в большую сторону) природного газа в Европе", - написал Коболев в Facebook. видео дня

Он объяснил, что Иран поставлял газ в Турцию, которая перепродавала его в ЕС, тогда как сейчас из-за ударов Израиля иранский газ под риском остановки, а заменить российским Стамбул не сможет, потому что оба газопровода загружены почти на полную.

При таких обстоятельствах Турции придется либо снижать объемы газовых поставок в ЕС, либо перейти на большую долю более дорогого СПГ. В любом случае это толкнет цены в ЕС вверх.

"А если Израиль продолжит валить по иранскому газовому сектору и дальше, то часть российского газа может быть перенаправлена и в Иран", - подчеркнул экс-глава "Нафтогаза".

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Как сообщал Главред, некоторые украинцы должны доплатить за газ более 400 гривен. Дополнительная оплата будет взиматься с украинцев за работу специалистов.

Кроме этого, часть граждан Украины имеет право на 25% скидку на оплату коммунальных услуг. Льгота охватывает все коммунальные услуги, кроме платы за управление многоквартирным домом.

В то же время, известно, что Нафтогаз Украины продлил действие своего годового тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года. Стоимость газа для бытовых потребителей по этому тарифу остается на уровне 7,96 грн за кубометр.

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Что такое Нафтогаз Украины? Нафтогаз Украины - крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны. Учредителем и единственным акционером компании является государство, пишет Википедия. В Группу Нафтогаз входят НАК "Нафтогаз Украины" и ряд других юридических лиц, информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств которых НАК "Нафтогаз Украины" включает в консолидированную годовую финансовую отчетность; юридических лиц, единственным учредителем (акционером, участником) которых является НАК "Нафтогаз Украины"; юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

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