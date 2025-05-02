Украинцам назвали тарифы на газ: кто заплатит больше в мае

Месячные рыночные тарифы зависят от колебаний на рынке и отличаются у разных компаний.

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Украинцам назвали тарифы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

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Газовые компании обнародовали цены на последний месяц весны

Большинство украинцев (около 98%) обслуживаются компанией Нафтогаз

В Украине бытовые потребители обязаны ежемесячно оплачивать коммунальные услуги, в том числе платить за газ и передавать показания счётчиков.

Газовые компании обнародовали цены на последний месяц весны. Как и ожидалось, базовые годовые тарифы остались без изменений благодаря действующему мораторию на повышение тарифов на основные коммунальные услуги, пишет ГазПравда.

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Так, Нафтогаз України продлил действие своего годового тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года. Стоимость газа для бытовых потребителей по этому тарифу остаётся на уровне 7,96 грн за кубометр.

Большинство украинцев (около 98%) обслуживаются именно Нафтогазом. У других поставщиков годовые тарифы варьируются от 7,79 до 9,99 грн за куб. Месячные (рыночные) тарифы зависят от колебаний на рынке и отличаются у разных компаний.

В мае на рынке газа работают девять поставщиков, из которых пять предлагают как годовые, так и рыночные помесячные тарифы. Месячная стоимость газа колеблется в пределах от 8,46 до 21,10 грн за кубометр.

Тарифы на газ с 1 мая:

Энерджи Трейд Групп – 7,799 грн (годовой), 9,977 грн (месячный)

Нафтогаз України – 7,96 грн (годовой)

Тернопольоблгаз Сбыт – 7,96 грн (годовой)

Прикарпат Энерго Трейд – 7,98 грн (годовой)

Галнефтегаз (ОККО Контракт) – 7,99 грн (годовой)

Львовэнергосбыт – 8,20 грн (годовой), 21,10 грн (месячный)

YASNO (Киевские энергетические услуги) – 8,46 грн (месячный)

YASNO (Днепровские энергетические услуги) – 8,46 грн (месячный)

Ритейл Сервис (Светгаз) – 9,99 грн (годовой), 18,99 грн (месячный)

Ранее сообщалось, что Украина планирует закупать большие объемы американского газа. Из общего объема импорта через Европу до половины будет приходиться на СПГ, поставляемый на европейские терминалы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что тариф на газ может резко вырасти уже летом. Причина повышения тарифа на газ - необходимость обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона 2025/2026.

Как сообщал Главред, в Украине появится новая дополнительная плата для потребителей природного газа, несмотря на действующий мораторий на повышение тарифов в период военного положения.

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Что такое Нафтогаз Украины? Нафтогаз Украины - крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны. Учредителем и единственным акционером компании является государство, пишет Википедия. В Группу Нафтогаз входят НАК "Нафтогаз Украины" и ряд других юридических лиц, информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств которых НАК "Нафтогаз Украины" включает в консолидированную годовую финансовую отчетность; юридических лиц, единственным учредителем (акционером, участником) которых является НАК "Нафтогаз Украины"; юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

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